Bhiwani News: भिवानी में ग्रीवेंस की बैठक आज

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करेंगे बैठक की अध्यक्षता

Bhiwani News (आज समाज) भिवानी: हरियाणा के भिवानी में आज जिला लोक संपर्क एवं गीवेंस की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करेंगे। बैठक दोपहर 12:30 बजे स्थानीय पंचायत भवन में होगी। नगराधीश अनिल कुमार ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 15 परिवाद रखे जाएंगे और अधिकारियों को बैठक से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

समिति की बैठक में रखे जाएंगे 15 मामले

8 अगस्त को भिवानी में होने वाली जिला लोक संपर्क एवं गीवेंस की बैठक में कुल 15 मामलों पर चर्चा की जाएगी। इनमें 8 मामले पिछली बैठक से लंबित हैं, जबकि 7 नए मामले शामिल किए गए हैं।

