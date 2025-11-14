Vegetable Prices Hike, (आज समाज), चण्डीगढ़ : बदलते मौसम के साथ ही हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते इन दामों ने आम लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। बदलते इस मौसम में अगर आप अपनी सेहत के लिए हरी तरकारी खाने की चाह रखते हैं तो आपको अपनी जेब पहले से कहीं ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इन दिनों हरी तरकारी के दाम में काफी उछाल आया हुआ है। सब्जियों में लोगों के सेहत के लिए फायदेमंद मानी जानी वाली हरी सब्जियों के दाम ने आम क्या मध्यम वर्ग का भी बजट गड़बड़ा कर रख दिया है। बाजार में ऐसी कोई हरी सब्जी नहीं है, जिसके दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम से कम हों।

सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला लहसुन तो लोगों की पहुंच से बाहर

20 रुपए किलो में मिलने वाली शिमला मिर्च भी 70 से 80 रुपए किलो मिल रही है, वहीं 10 रुपए किलो में मिलने वाला कडू भी 30 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसी तरह सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला लहसुन तो लोगों की पहुंच से बाहर ही है। लहसुन के भाव 400 से 520 रुपए किलो हैं। 10-20 रुपए किलो में मिलने वाला आलू भी बाजार में 30 से 45 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं 15 से 20 रुपए किलो में मिलने वाला बैंगन भी 35 से 55 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। हरी सब्जियों के साथ-साथ अन्य सब्जियों के दाम भी काफी अधिक हैं। अब तो गृहिणियों को सब्जी खरीदते समय अपने बजट का पूरा ध्यान रखते हुए सब्जी खरीदनी पड़ रही है।

करेला व भिंडी के दाम 80 से 90 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गए

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक पखवाड़े में सब्जियों के भाव में करीब 50 से 60 फीसदी तक उछाल आया है। बाजार में इन दिनों हरी सब्जियां कम आई हुई हैं और सभी हरी सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। 20 से 30 रुपए में मिलने वाला करेला व भिंडी के दाम 80 से 90 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा सलाद में प्रयुक्त होने वाले खीरा, मूली के दाम में भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में बढ़ोतरी हुई है।

वहीं सब्जियों के बढ़ते दाम का असर सब्जी बाजार में भी नजर आ रहा है। भाव अधिक होने से लोग कम मात्रा में अपने बजट के अनुसार ही सब्जी खरीद रहे हैं, जिससे सब्जी की बिक्री पहले से कम हो गई। सब्जी विक्रेता बबला ने बताया कि पिछले एक पखवाड़े में सब्जियों के दाम में काफी उछाल आया है और सेल पर भी काफी असर पड़ा है।

प्याज़-टमाटर ने निकाले आंसू

हालांकि गर्मी के मौसम में प्याज और टमाटर की पैदावार होती है, लेकिन इसके बावजूद भी टमाटर और प्याज के दामों में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। सलाद का राजा कहे जाने वाले टमाटर व प्याज के दाम ने सभी के आंसू निकाल दिए हैं। जहां टमाटर व प्याज के रेट इन दिनों 3 या 4 रुपए किलो हुआ करते थे, वहीं उसी प्याज के दाम इस समय 40 से 50 रुपए किलो हैं और टमाटर 70 रुपए किलो है।

टमाटर व प्याज के दाम का असर होटल बाजार पर भी साफ नजर आने लगा है। ढाबों, रेस्तरां व होटलों में ग्राहकों को सलाद के साथ प्याज परोसने बंद कर दिए गए हैं। होटलों में अब ग्राहकों को प्याज के स्थान पर मूली, गाजर तथा खीरा आदि सलाद से ही संतोष करना पड़ रहा हैं। वहीं टमाटर व प्याज के दाम ने गृहिणियों का बजट भी गड़बड़ा दिया है।

