Welcome To The Jungle: फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! 22 साल बाद फिर जमेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी

Welcome To The Jungle: बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक, अक्षय कुमार और रवीना टंडन, दो दशक से ज़्यादा समय के बाद एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं। यह जोड़ी आने वाली कॉमेडी एंटरटेनर ‘वेलकम टू द जंगल’ में फिर से साथ आएगी, और डायरेक्टर अहमद खान ने अब बताया है कि यह रीयूनियन कैसे हुआ।

फैंस के लिए एक पुरानी यादों वाला रीयूनियन

अक्षय कुमार और रवीना टंडन 1990 के दशक की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से थे, जिन्होंने साथ में कई हिट फिल्में दीं। उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते ने भी उस समय सुर्खियां बटोरीं, जिससे उनके रीयूनियन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। अब, 22 साल बाद, दोनों एक्टर्स पॉपुलर ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में एक साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं।

अहमद खान ने रवीना के रिएक्शन पर खुलकर बात की

हाल ही में एक इंटरव्यू में, डायरेक्टर अहमद खान ने बताया कि एक्टर्स को मनाना कभी भी कोई चैलेंज नहीं था। अक्षय और रवीना दोनों को तीन दशक से ज़्यादा समय से जानने के बाद, उनका मानना ​​है कि उनकी पुरानी दोस्ती ने उन्हें फ़िल्म के लिए एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई।

अहमद के मुताबिक, जब रवीना को पता चला कि अक्षय पहले से ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो उन्हें कोई झिझक नहीं हुई। इसके बजाय, उन्होंने पॉज़िटिव जवाब दिया, और कहा कि वे प्रोफ़ेशनल, मैच्योर लोग और अच्छे दोस्त हैं, जिन्हें सेट पर साथ काम करने में मज़ा आएगा।

‘मोहरा’ जोड़ी के फ़ैन्स के लिए एक ट्रीट

अहमद खान ने इस रीयूनियन को उन दर्शकों के लिए एक खास तोहफ़ा बताया जो आइकॉनिक मोहरा जोड़ी को फिर से एक साथ देखना चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर फ़ैन्स उन्हें एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखने के लिए उत्सुक थे, तो ऐसा न करने का कोई कारण नहीं था।

सेट पर इमोशनल पल

फ़िल्म बनाने वाले ने फ़िल्म में अक्षय और रवीना के एक खास डांस सीक्वेंस के बारे में भी बात की। प्रिंस गुप्ता और राहुल शेट्टी द्वारा कोरियोग्राफ़ किए गए इस परफ़ॉर्मेंस ने कथित तौर पर कास्ट और क्रू के बीच पुरानी यादें ताज़ा कर दीं।

अहमद ने बताया कि पूरा सेट तालियों से गूंज उठा, जबकि एक्टर सुनील शेट्टी इमोशनल हो गए और मज़ाक में कहा कि मोहरा की प्यारी जोड़ी आखिरकार फिर से मिल गई है।

फिल्म के बारे में

वेलकम टू द जंगल ब्लॉकबस्टर वेलकम फ्रैंचाइज़ी का तीसरा पार्ट है और इसमें स्टार्स की टीम है। यह फिल्म 26 जून को थिएटर में रिलीज़ होगी, जिसमें हंसी, पुरानी यादें और अक्षय कुमार और रवीना टंडन के लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे रीयूनियन का वादा किया गया है।