Delhi Pollution Update : राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में ग्रैप-3 और ग्रैप-4 लागू

हवा में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, एक्यूआई 450 तक पहुंचा

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह बन गए हैं कि दिल्ली में एक तरह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। हालात दिन प्रति दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीते दिन भी राजधानी की हवा में प्रदूषण इस तरह हावी रहा कि यहां पर पहली बार देखने को मिला कि एक ही दिन में ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के नियम लागू किए गए हों।

दरअसल प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुबह पहले ग्रैप3 की पाबंधियां लागू की लेकिन शाम होते-होते प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया जिसके बाद आयोग ने ग्रैप चार लगाने की भी घोषणा कर दी। इसी के साथ अब दिल्ली में ग्रेप एक दो, तीन और चार की पाबंदियां लागू होंगी।

शनिवार शाम के समय जहरीली हुई हवा

सीपीसीबी के अनुसार, हवा की गुणवत्ता में शनिवार शाम को और गिरावट दर्ज की गई। शाम 4 बजे जहां दिल्ली का एक्यूआई 431 था, वहीं शाम 6 बजे यह बढ़कर 441 तक पहुंच गया। धीमी हवा, स्थिर वातावरण और खराब मौसम की वजह से प्रदूषक हवा में फैल नहीं पाए, जिससे प्रदूषण बढ़ता गया। इसके साथ ही एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त निवारक कदम उठाएं। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीएक्यूएम ने लोगों से ग्रेप के सिटीजन चार्टर का पालन करने की अपील की है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने की लोगों से अपील

स्टेज-1 और 2 के अलावा अतिरिक्त सलाह में छोटी दूरी के लिए पैदल व साइकिल चलाना, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, वर्क फ्रॉम होम, कोयला-लकड़ी से गर्माहट न लेना, सुरक्षाकर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर देना और अनावश्यक यात्राएं कम करना शामिल है। फैसले में कहा गया है कि यह चरण 1, 2 और 3 के मौजूदा उपायों के अलावा लागू होगा। एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वायु गुणवत्ता की आगे बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई को तेज करें। नागरिकों से अपील है कि वे ग्रेप के नियमों का पालन करें ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।