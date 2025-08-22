Grand Jagran and huge feast : हिंदौखला धाम में भव्य जागरण और विशाल भंडारा

Grand Jagran and huge feast at Hindukhla Dham
  • समाजसेवी महादेव बलाली व विधायक पत्नी सुनिता सांगवान की सक्रिय भागीदारी ने बढ़ाया उत्साह

Charkhi Dadri News (आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। क्षेत्र के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हिंदौखला धाम कारी में शुक्रवार को एक दिवसीय भव्य जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसने श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया। इस आयोजन में हज़ारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने न केवल धार्मिक उत्साह को चरम पर पहुंचाया, बल्कि यह आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों की सशक्त मिसाल भी बना।

गांव कारी के हिन्दोखला धाम के वार्षिकोत्सव पर महंत राकेश गिरी के सानिध्य मे आयोजित हवन यज्ञ में मुख्य रूप से विधायक सुनील सांगवान की धर्मपत्नी सुनीता सांगवान, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रणसिंह मान, पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता सोमबीर गागड़वास, वरुण श्योराण, विजय खोरड़ा, महादेव बलाली, विजय श्योराण काकड़ोली, राजबाला श्योराण ने आहुति दी। दिन भर चले इस आयोजन में श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे।

क्षेत्र के समाजसेवी एवं ‘जन मानस सहायता फाउंडेशन’ के संयोजक महादेव बलाली ने भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया

सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहाँ भजन, कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों की मनोहारी प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देशभर से आए कलाकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया।इस विशेष अवसर पर विधायक सुनील सांगवान की धर्मपत्नी सुनीता सांगवान ने कहा कि धार्मिक स्थल पर जाकर आत्मिक शांति व परोपकार की भावना को बढ़ावा मिलता है।

क्षेत्र के समाजसेवी एवं ‘जन मानस सहायता फाउंडेशन’ के संयोजक महादेव बलाली ने भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। महादेव बलाली ने न केवल मंच से श्रद्धालुओं को संबोधित कर धार्मिक एकता और समाजसेवा के महत्व पर प्रकाश डाला, बल्कि भंडारे में स्वयं सेवा कार्य कर युवाओं को प्रेरणा भी दी। उन्होंने कहा धार्मिक आयोजन केवल पूजन या परंपरा नहीं होते, बल्कि ये समाज को जोडऩे, संस्कृति से जोडऩे और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले उत्सव होते हैं।

स्थानीय युवाओं, स्वयंसेवकों और ग्रामवासियों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई

धाम के महंत राकेश गिरी ने कहा कि भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति द्वारा भोजन, पेयजल, बैठने और साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई थी, जिसकी सभी ने सराहना की। स्थानीय युवाओं, स्वयंसेवकों और ग्रामवासियों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर ने न केवल हिंदौखला धाम की महत्ता को और प्रबल किया, बल्कि यह दिखाया कि जब समाज सेवा और भक्ति एक साथ होती हैं, तो सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिक ऊर्जा की नई ऊंचाइयां स्थापित होती हैं।

इस अवसर पर एसडीएम मनोज दलाल, पूर्व चेयरमेन संदीप सांगवान, सरपंच सूरजभान, संदीप, जजपा हल्का अध्यक्ष विजय श्योराण,राजेंद्र हुई, संदीप कारी धारणी, महाराज राकेश गिरी, बलजीत सरपंच कर्मवीर, रामफल खोरड़ा, मा प्रीतम कारी, सरपंच राजकुमार, सरपंच सूरजभान, मांगेराम, ज्ञानवीर सिरसली, सरपंच ईश्वर सरपंच नरेश सरपंच, धन सिंह कारी,बीडीसी सतीश डॉक्टर, जयपाल कारी, राजेंद्र सरपंच शर्मा, प्रेम काकडोली इत्यादि मौजूद रहे।

