Geeta Jayanti 2025 : पंचकूला में गीता जयंती समारोह का भव्य समापन, शोभायात्रा ने मोहा मन

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। तीन दिवसीय गीता जयंती समारोह के समापन अवसर पर आज जिला प्रशासन और श्री कृष्ण कृपा परिवार द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर श्री कुलभूषण गोयल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरुण भंडारी, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश देवी नगर तथा जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल ने सेक्टर-2 स्थित श्री राम मंदिर से झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया और स्वयं भी इसमें भाग लिया।

शोभायात्रा में भगवान श्री कृष्ण के भजनों के साथ-साथ बैंड की धुन ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया

इस अवसर पर एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया तथा श्री कृष्ण कृपा परिवार के चेयरमैन श्री श्यामलाल बंसल भी मौजूद थे।इससे पूर्व उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्रीमद्भगवद्गीता की पूजा-अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया।भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित करती यह विशाल शोभायात्रा जहां-जहां से होकर गुज़री, वहां लोग गीतामय होकर इस यात्रा के साथ जुड़ते चले गए। शोभायात्रा में भगवान श्री कृष्ण के भजनों के साथ-साथ बैंड की धुन ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। पंचकूला वासियों ने शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया तथा प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया।

शोभायात्रा के दौरान विभिन्न सेक्टरों की मार्केंट एसोसिएशनों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस भव्य शोभायात्रा में श्रीमद्भगवद्गीता, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और गणपति जी के रूपों को दर्शाती आकर्षक झांकियाँ प्रस्तुत की गईं। कलाकारों द्वारा लाइव भजन और नृत्य की प्रस्तुतियाँ भी दी गईं।

पूरे पंचकूला में गीता के श्लोकों और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से एक आध्यात्मिक वातावरण बना रहा

यह शोभायात्रा सेक्टर-4, 11, 10, 9 और 8 से होती हुई गीता चौक पर संपन्न हुई। पूरे पंचकूला में गीता के श्लोकों और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से एक आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। सेक्टर निवासी ‘जय श्री कृष्ण’ के जयघोष करते, भजन गाते और माथे पर तिलक लगाए शोभायात्रा के साथ चलते रहे।शोभायात्रा में श्री कृष्ण-राधा की रथ पालकी तथा कलाकारों की विविध प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। हजारों भक्त भजन गाते हुए इस यात्रा में शामिल हुए और पूरे जिले को गीतामय बना दिया। गीता चौक पर आरती के साथ गीता जयंती समारोह का समापन किया गया।

इस अवसर पर श्री कृष्ण कृपा ट्रस्ट के अध्यक्ष परविन्द्र ढिंगरा, महासचिव धर्मपाल सिंगला, प्रवीण अग्रवाल, दीपक लूथरा, ब्रीजभान गर्ग, दिनेश गुप्ता, रिम्पी गर्ग, सुशील बिंदल, रूपाली, विनीत जैन, अमित जिंदल, सत्यप्रकाश अग्रवाल, मुकेश सिंगला, अशोक जिंदल, एडवोकेट संजय कुमार जैन सहित ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे।