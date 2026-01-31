Grammy Awards 2026: एक फरवरी रविवार को टेलीकास्ट होंगे 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स

Entertainment Desk, आज समाज: विश्व के संगीत जगत के कई दिग्गज कलाकारों को जल्द 68वें ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि काफी पहले वर्ष-2026 के ग्रैमी अवॉर्ड्स के लिए नामांकन हो चुके हैं और अगले कल यानी एक फरवरी रविवार के दिन ये टेलीकास्ट होंगे।

लांस एंजिल्स में इतने बजे से होगा कार्यक्रम

लांस एंजिल्स के क्रिप्टो कॉम एरिना में आयोजित कार्यक्रम रविवार को रात आठ बजे शुरू होगा और अमेरिकी समयानुसार यह रात 11:30 बजे तक चलेगा। भारतीय दर्शक भी अवॉर्ड फंक्शन देख सकेंगे। अवॉर्ड फंक्शन यूट्यूब व ग्रैमी अवॉर्ड्स की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होंगे। सीबीएस (ब्रॉडकास्टर) पर भी अवॉर्ड फंक्शन टेलीकास्ट होंगे।

भारत में कार्यक्रम दो फरवरी को देख सकेंगे दर्शक

भारतीय दर्शक इस वर्ष का ग्रैमी अवॉर्ड का कार्यक्रम एक दिन के इंतजार के बाद यानी दो फरवरी, सोमवार सुबह 6:30 बजे से जीयो हॉटस्टार पर सीधा प्रसारण देख सकेंगे। कॉमेडियन ट्रेवर नोआ (Comedian Trevor Noah) इस बार के अवॉर्ड फंक्शन की मेजबानी करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार कार्यक्रम को होस्ट करने का यह उनका आखिरी मौका होगा।

अमेरिकन रैपर केंड्रिक लैमर सबसे आगे

अमेरिकन रैपर केंड्रिक लैमर (American rapper Kendrick Lamar) को इस बार ग्रैमी अवॉर्ड मिल सकता है। वह 9 नामांकन के साथ सबसे आगे हैं। वहीं सिंगर लेडी गागा, जैक एंटोनॉफ व सर्कट (हेनरी वाल्टर) 7 नामांकन के साथ केंड्रिक के ठीक पीछे हैं। सबरीना कारपेंटर, बैड बनी, व लियोन थॉमस को 6 नामांकन मिले हैं। अब यह देखना होगा कि इन हस्तियों में से कौन ग्रैमी अवॉर्ड हासिल करता है।

