Grammy Awards 2026 Nominations: ग्रैमी 2026 में भारत की तूफ़ानी एंट्री: अनुष्का शंकर से चारू सूरी तक, भारतीय सितारों ने जमाया ग्लोबल मंच पर झंडा

Grammy Awards 2026 Nominations: ग्रैमी अवार्ड्स को संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स (2026) के लिए नामांकन की घोषणा हो चुकी है, और जहाँ लेडी गागा जैसी वैश्विक हस्तियाँ इस सूची में शामिल हैं, वहीं भारत ने भी उल्लेखनीय छाप छोड़ी है। इस वर्ष कई भारतीय और भारतीय मूल के संगीतकारों ने प्रतिष्ठित नामांकन प्राप्त किए हैं।

अनुष्का शंकर ने अपना 11वाँ ग्रैमी नामांकन प्राप्त किया

2026 ग्रैमी अवार्ड्स में भारत का दबदबा साफ़ दिखाई दे रहा है। विश्व प्रसिद्ध सितारवादक अनुष्का शंकर को एक बार फिर नामांकित किया गया है, जो उनके करियर का 11वाँ नामांकन है। उन्हें यह सम्मान उनके ट्रैक “डेब्रेक” के लिए मिला है, जिसे सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रदर्शन श्रेणी में चुना गया है।

अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए

अनुष्का शंकर महान सितार वादक पंडित रविशंकर की पुत्री हैं। अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए, उन्होंने अपनी अभिनव ध्वनि और समकालीन फ़्यूज़न प्रयोगों से भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। उनका पहला ग्रैमी नामांकन 2003 में “लाइव एट कार्नेगी हॉल” के लिए हुआ था, और तब से वे विश्व मंच पर भारत को गौरवान्वित करती आ रही हैं।

अन्य भारतीय कलाकार जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता

अनुष्का के अलावा, इस वर्ष कई अन्य भारतीय संगीतकारों को भी ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। संगीतकार सिद्धांत भाटिया, प्रसिद्ध समूह शक्ति और पियानोवादक-संगीतकार चारु सूरी, सभी ने भारतीय और वैश्विक संगीत में अपने योगदान के लिए पहचान बनाई है।

सिद्धांत भाटिया को कुंभ मेले के समृद्ध ध्वनि परिदृश्य से प्रेरित उनके सहयोगी प्रोजेक्ट “साउंड्स ऑफ़ कुंभ” के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है।

चारु सूरी ने वैश्विक स्तर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी

जॉन मैकलॉघलिन और दिवंगत ज़ाकिर हुसैन द्वारा निर्देशित प्रतिष्ठित भारतीय फ़्यूज़न समूह शक्ति: माइंड एक्सप्लोजन (50वीं वर्षगांठ टूर लाइव) को भी नामांकित किया गया है। यह एल्बम इस प्रसिद्ध जैज़-फ़्यूज़न समूह के पाँच दशकों का जश्न मनाता है।

अनुष्का शंकर और शक्ति दोनों को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में भी नामांकित किया गया है – अनुष्का को “डेब्रेक” और शक्ति को “श्रीनिज ड्रीम (लाइव)” के लिए।

भारतीय-अमेरिकी पियानोवादक और संगीतकार चारु सूरी को उनके एल्बम “शयान” के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह एल्बम जैज़ के साथ भारतीय शास्त्रीय प्रभावों का खूबसूरती से मिश्रण करता है। उल्लेखनीय है कि चारु सूरी ने सिद्धांत भाटिया के नामांकित एल्बम “साउंड्स ऑफ़ कुंभ” में निर्माता के रूप में भी काम किया है।

