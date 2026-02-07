Govinda School Dance: गोविंदा की परफॉर्मेंस पर मैनेजर का बड़ा बयान, घर गिरवी रखने का खुलासा

Govinda School Dance: बॉलीवुड स्टार गोविंदा काफी समय से खबरों में हैं—पहले एक एक्सीडेंटल गोलीबारी की घटना के कारण और बाद में अपनी पर्सनल लाइफ में परेशानियों की खबरों के कारण। हाल ही में, एक्टर को शो और प्राइवेट स्कूल इवेंट्स में परफॉर्म करते देखा गया, जिससे सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं कि वह गंभीर फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
अब, गोविंदा के लंबे समय के मैनेजर शशि सिन्हा ने आखिरकार एक्टर की फाइनेंशियल स्थिति और शादी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और दिवालियापन की खबरों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है।

गोविंदा ने एयरपोर्ट से टैक्सी क्यों ली

अफवाहों को तब और हवा मिली जब गोविंदा को एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हुए देखा गया, जिससे कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वह फाइनेंशियल रूप से परेशान हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, शशि सिन्हा ने साफ किया कि एक्टर को पैसे से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है।
उन्होंने कहा कि गोविंदा के पास सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई कारें हैं, और उनके दिवालिया होने या काम के लिए भीख मांगने के दावे पूरी तरह से झूठे हैं। सिन्हा के अनुसार, उस समय एयरपोर्ट के अंदर प्राइवेट गाड़ियों को आने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए गोविंदा को टैक्सी लेनी पड़ी।

उन्होंने प्राइवेट स्कूलों और इवेंट्स में क्यों परफॉर्म किया

ANI से बात करते हुए, शशि सिन्हा ने गोविंदा के स्कूल शो और प्राइवेट इवेंट्स में परफॉर्म करने के बारे में भी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, “यह उनका पेशा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह दिवालिया हो गए हैं। अगर वह अपने परिवार का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? वह अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखते हैं। मैं यह साबित कर सकता हूं कि उन्होंने करोड़ों रुपये के काम को भी मना किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि गोविंदा स्क्रिप्ट की पसंद या दूसरे कारणों से कुछ प्रोजेक्ट्स को मना कर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। “वह सिर्फ पुराने हिट्स वाले एक्टर नहीं हैं—बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर अभी भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। आपको बहुत जल्द कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा,” सिन्हा ने कहा।

गोविंदा को एक बार अपना घर गिरवी रखना पड़ा था

शशि सिन्हा ने यह भी बताया कि एक समय ऐसा था जब गोविंदा को दूसरों की मदद करने के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़नी पड़ी और और पैसे लगाने पड़े। स्थिति आखिरकार इस हद तक पहुंच गई कि उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा। “उस लोन को चुकाने के लिए, उन्होंने हाल ही में इवेंट्स और शो में डांस करना शुरू किया। हमने इस बारे में कभी भी पब्लिकली बात नहीं की,
और उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। यही सच है—लोग सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम करते हैं,” सिन्हा ने कहा। उन्होंने गोविंदा की पर्सनल लाइफ के बारे में अफवाहों को भी खारिज करते हुए कहा, “गोविंदा ने दो या तीन शादियां नहीं की हैं। ये सिर्फ घर की दिक्कतों की वजह से फैलाई गई अफवाहें हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको सीधे गोविंदा या सुनीता से पूछना चाहिए।”
संक्षेप में, मैनेजर ने यह साफ कर दिया है कि भले ही गोविंदा को पहले फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन एक्टर दिवालिया नहीं हैं, और इवेंट्स में उनका हालिया दिखना उनके प्रोफेशनल काम का हिस्सा है – यह फाइनेंशियल परेशानी का संकेत नहीं है।

