Govinda Viral Photo: गोविंदा की हालत देख सोशल मीडिया पर मची हलचल, टूटे दांत पर आए मजेदार रिएक्शन

Govinda Viral Photo: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा हाल ही में एक पब्लिक इवेंट में शामिल होने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक्टर पहले से ही एक वायरल वीडियो की वजह से खबरों में थे, जिसमें उनके बॉडीगार्ड कथित तौर पर पैपराज़ी के साथ बदतमीज़ी करते दिख रहे थे, उसी इवेंट की एक और क्लिप ने अब बिल्कुल अलग वजह से सबका ध्यान खींचा है। इस बार, सोशल मीडिया यूज़र्स ने एक्टर के लुक में कुछ अजीब देखा — उनका टूटा हुआ दांत।

गोविंदा के टूटे दांत ने फैंस को हैरान कर दिया

ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो और फोटो में, जब भी एक्टर मुस्कुराते हैं तो गोविंदा का टूटा हुआ दांत साफ दिखाई देता है। यह पल सोशल मीडिया पर तुरंत हॉट टॉपिक बन गया, जिस पर फैंस और नेटिज़न्स ने अलग-अलग तरह से रिएक्शन दिया।

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जहां कुछ लोगों ने इसे बढ़ती उम्र का नैचुरल साइन बताया, वहीं कुछ ने इसे एक्टर की पर्सनल लाइफ और उनकी शादी को लेकर चल रही अफवाहों से जोड़ना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया यूज़र्स ने मज़ेदार कमेंट्स किए

इंटरनेट पर जल्द ही मज़ेदार रिएक्शन और मीम्स की बाढ़ आ गई। कपल के बीच टेंशन की खबरों के बीच कई यूज़र्स ने मज़ाक में गोविंदा के टूटे दांत को उनकी पत्नी सुनीता से जोड़ दिया।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “लगता है उनकी पत्नी ने उन्हें मारा,” जबकि दूसरे ने लिखा, “लगता है इसके पीछे सुनीता है।” इसी तरह के कई कमेंट्स ऑनलाइन आने लगे, हालांकि उनमें से ज़्यादातर हल्के-फुल्के और मज़ेदार लहजे में शेयर किए गए।

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की अफवाहें

हाल के महीनों में, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच अनबन की अफवाहें अक्सर सुर्खियों में रही हैं। रियलिटी शो में आने और इंटरव्यू के दौरान, सुनीता ने इनडायरेक्टली अपनी शादी में दिक्कतों का इशारा किया है और ऐसी बातें भी की हैं जिन्हें कई लोगों ने बेवफाई का रेफरेंस समझा।

हालांकि न तो गोविंदा और न ही सुनीता ने ऑफिशियली इन अफवाहों पर डिटेल में बात की है, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र्स उनके रिश्ते के बारे में अंदाज़ा लगाते रहते हैं।

क्या गोविंदा बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी करेंगे?

वर्क फ्रंट पर, गोविंदा कथित तौर पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अफवाहें हैं कि एक्टर सलमान खान की आने वाली फिल्म मातृभूमि में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं किया है।

दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान ने पहले बिग बॉस 19 के एक एपिसोड के दौरान इशारा किया था कि वह गोविंदा के साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं, जिससे फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी।