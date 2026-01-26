Govinda Viral Dance Video: स्कूल फंक्शन में ठुमके लगाते दिखे गोविंदा! देखकर फैंस बोले– ये क्या हो गया सुपरस्टार को?

Govinda Viral Dance Video: बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब उनका एक लोकल स्टेज पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह देखकर कई फैंस हैरान रह गए, यहां तक ​​कि इमोशनल भी हो गए। कभी सलमान खान और रवीना टंडन जैसे एक्टर्स के साथ बड़े पर्दे पर काम करने वाले गोविंदा अब एक छोटे से इवेंट में परफॉर्म करते दिखे, जिससे उनके करियर में आए बदलाव को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

गोविंदा ने कहां परफॉर्म किया?

View this post on Instagram A post shared by Ritesh Prajapati (@riteshprajapati767)

गोविंदा प्रतापगढ़ में एक स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इवेंट के दौरान, उन्होंने अपने आइकॉनिक गानों जैसे “यूपी वाला ठुमका लगाऊं” और “किसी डिस्को में जाएं” पर ज़ोरदार डांस करके दर्शकों का मनोरंजन किया। भीड़ ने ज़ोरदार तालियां बजाईं, और कई लोग उनके सिग्नेचर डांस मूव्स को लाइव देखकर बहुत खुश हुए। इवेंट का वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें लोग उनके जोश और हमेशा बने रहने वाले चार्म का आनंद ले रहे थे।

सोशल मीडिया पर हलचल और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

वायरल क्लिप ने ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। जहां कई फैंस ने गोविंदा की फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी और सदाबहार डांस स्टाइल की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने उनके मौजूदा करियर विकल्पों पर सवाल उठाए। कई यूज़र्स ने बताया कि एक समय था जब फैंस गोविंदा की एक झलक पाने के लिए तरसते थे, और अब वह एक स्कूल फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे विनम्र और प्रेरणादायक बताया, जबकि कुछ अन्य लोगों ने इसे उनके घटते स्टारडम का संकेत माना।

पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों ने चर्चा को और बढ़ाया

इस चर्चा में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के लगातार दिए जा रहे बयान भी शामिल हैं, जिन्होंने बार-बार उन पर अफेयर होने का आरोप लगाया है। हाल ही में, गोविंदा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें एक साज़िश बताया। हालांकि, कई लोगों का मानना ​​है कि ऐसे सार्वजनिक बयानों ने समय के साथ उनकी पब्लिक इमेज पर असर डाला है। वायरल डांस वीडियो सामने आने के बाद, कई सोशल मीडिया यूज़र्स इसे गोविंदा के करियर में गिरावट का संकेत बताने लगे, हालांकि उनके वफादार फैंस इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं।

गोविंदा: 90 के दशक के किंग

1990 के दशक के दौरान, गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे। उनकी फिल्में हाउसफुल चलती थीं, और फैंस उनके लिए दीवाने थे। मूवी टिकट मिलना मुश्किल था, और लोग उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए लंबी दूरी तय करते थे।

उनके अनोखे डांस स्टाइल, कॉमिक टाइमिंग और यादगार एक्सप्रेशंस ने उन्हें “डांस किंग” का खिताब दिलाया। फैंस कभी उन्हें करीब से परफॉर्म करते देखने का सपना देखते थे। लेकिन समय बदल गया है। गोविंदा मेनस्ट्रीम सिनेमा से दूर हो गए हैं और अब बड़े पर्दे पर कभी-कभी ही नज़र आते हैं।

इसके बावजूद, उनकी विरासत जस की तस बनी हुई है, और जब भी वह डांस करते हैं, तो फैंस को बॉलीवुड के सुनहरे दौर की याद आ जाती है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की