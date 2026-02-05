Govinda Video Viral: शादियों में झूमते दिखे गोविंदा, फिल्मों से दूर रहने की असली वजह आई सामने

Govinda Video Viral: बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा भले ही बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन वह सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में, वह अपनी पत्नी के बयानों की वजह से खबरों में आए और एक कार वाले वीडियो को लेकर भी वायरल हुए, जिसे लेकर कई लोगों ने दावा किया कि यह उनके “पतन” को दिखाता है। आजकल, गोविंदा अक्सर शादियों में परफॉर्म करते दिखते हैं, जिससे फैंस सोच रहे हैं: वह फिल्मों से दूर क्यों हैं, और वह बड़े पर्दे पर कब वापसी करेंगे? अब, उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने आखिरकार इन सवालों का जवाब दिया है और एक्टर के करियर के बारे में अपडेट दिया है।

“गोविंदा सही स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं”

शशि सिन्हा ने बताया कि गोविंदा के पास काम की कमी नहीं है, बल्कि वह बस सोच-समझकर काम चुन रहे हैं। “उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं और वह बिजी रहते हैं। एक समय था जब गोविंदा एक साल में करोड़ों के प्रोजेक्ट ठुकरा देते थे। आज भी, अगर उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, तो वह उसे नहीं करते। यह अलग बात है,” सिन्हा ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि कई प्रोड्यूसर और यहां तक ​​कि एक्टर भी अभी भी गोविंदा को रोल ऑफर कर रहे हैं। “हालांकि हाल ही में उनकी कोई हिट फिल्म नहीं आई है, लेकिन वह बस सही ऑफर और सही स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं,” मैनेजर ने साफ किया।

जल्द ही कोई बड़ी घोषणा हो सकती है

सिन्हा ने यह भी बताया कि गोविंदा अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के तहत इवेंट्स और फंक्शन्स में परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि एक्टर आने वाले दिनों में एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकते हैं, जिससे फैंस में एक प्रॉपर कमबैक की उम्मीद जगी है।

उनकी शादी में परेशानी की अफवाहों पर

शशि सिन्हा ने गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच संभावित समस्याओं की अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी। अटकलों को खारिज करते हुए, उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि उनके और उनकी पत्नी के बीच कोई समस्या है। आप सुनीता जी या गोविंदा जी से खुद पूछ सकते हैं। वह अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। ये अफवाहें बेबुनियाद हैं।”

यह बयान गोविंदा के अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहों के बीच भगवान से प्रार्थना करने के बारे में बात करने के कुछ ही दिनों बाद आया है। विवादों के बारे में गोविंदा ने क्या कहा

ANI के साथ पहले एक बातचीत में गोविंदा ने कहा था, “पैसा और शोहरत किसी को नहीं छोड़ते, और ऐसी साज़िशें हर किसी के साथ नहीं होतीं। मैं एक बहुत मशहूर एक्टर को जानता हूँ जो इसका शिकार हुआ था, और अब मेरी बारी है – हालाँकि मैं उनके जितना बड़ा नाम नहीं हूँ।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे इस समस्या से बचाएँ, और मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। बहुत संघर्ष रहा है।” इस बीच, गोविंदा हाल ही में उत्तर प्रदेश में थे, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके मैनेजर के एक बड़ी घोषणा का इशारा करने के बाद, फैंस अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यह चहेता स्टार आखिरकार बड़े पर्दे पर कब वापसी करेगा।