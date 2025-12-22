Govinda Avatar 3 Cameo: James Cameron की Avatar 3 में गोविंदा का डेब्यू? वायरल फोटो ने बढ़ाई हलचल

Govinda Avatar 3 Cameo: फायर एंड ऐश ग्लोबल हेडलाइंस पर छाई हुई है, एक अप्रत्याशित बॉलीवुड ट्विस्ट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। एक फोटो जिसमें दावा किया गया है कि बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने अवतार 3 में अपना बड़ा हॉलीवुड डेब्यू किया है, वह ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। कई यूज़र्स कथित “थिएटर स्टिल्स” शेयर कर रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि एक्टर ने नई फिल्म में कैमियो किया है।

यह क्रेज़ गोविंदा के अपने पहले के खुलासे से शुरू हुआ है। सालों पहले, एक्टर ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जेम्स कैमरन ने उन्हें एक बार अवतार ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया क्योंकि वह परफॉर्मेंस कैप्चर के लिए कैमरन के बॉडी पेंट के आइडिया से कम्फर्टेबल नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कैमरन को “अवतार” टाइटल सजेस्ट किया था और मोटी रकम ऑफर किए जाने के बावजूद फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।

Govinda finally said yes to James Cameron’s Avatar#AvatarFireAndAsh pic.twitter.com/cyEQw5yaCL — a (@iahaanx) December 20, 2025

लेकिन क्या गोविंदा सच में अवतार 3 में हैं?

इससे पहले कि फैंस बहक जाएं—वायरल इमेज फेक है। सर्कुलेट हो रही तस्वीरें कथित तौर पर फोटोशॉप्ड या AI-जेनरेटेड हैं, और गोविंदा अवतार 3 में किसी भी रूप में नज़र नहीं आए हैं। इसके बावजूद, इंटरनेट मजे करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। सोशल मीडिया मज़ेदार रिएक्शन्स से भरा पड़ा है: “लगता है जेम्स कैमरन ने आखिरकार गोविंदा को कैमियो करने के लिए मना लिया,” एक यूज़र ने मज़ाक में कहा। “गोविंदा ने आखिरकार अवतार के लिए हाँ कह दिया!” दूसरे ने लिखा।

गोविंदा की कहानी

गोविंदा ने पहले भी इंटरव्यू में अवतार वाली बात के बारे में बात की थी—पहले रजत शर्मा के साथ और बाद में इस साल मुकेश खन्ना के साथ इस टॉपिक पर फिर से बात की। उन्होंने दावा किया कि वह US विजिट के दौरान जेम्स कैमरन से मिले थे और उन्हें रोल ऑफर किया गया था।

उनके अनुसार, कैमरन कथित तौर पर चाहते थे कि वह 400 से ज़्यादा दिनों तक काम करें, और क्योंकि कैरेक्टर फिजिकली चैलेंज्ड था और इसमें भारी बॉडी पेंट शामिल था, इसलिए उन्होंने ₹18 करोड़ ऑफर किए जाने के बावजूद मना कर दिया।

