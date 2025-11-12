Govinda Hospitalized: धर्मेंद्र के बाद गोविंदा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में एडमिट

Govinda Hospitalized: लगता है बॉलीवुड पर एक बार फिर काले बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, अब खबरें आ रही हैं कि सुपरस्टार गोविंदा को भी अचानक तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पिछले एक महीने में, फिल्म उद्योग को कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा है – मानो बॉलीवुड पर किसी की बुरी नज़र लग गई हो। अकेले अक्टूबर में ही, उद्योग ने असरानी, ​​पंकज धीर, सतीश शाह, पीयूष पांडे और अन्य जैसे दिग्गजों को खो दिया। और अब, नवंबर की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही है।

10 नवंबर को, धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा दोनों को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब, इस सूची में शामिल होने वाला नवीनतम नाम बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 – गोविंदा का है, जिनकी कथित तौर पर कल देर रात तबीयत खराब हो गई।

गोविंदा रात में अस्पताल पहुँचे

रिपोर्टों के अनुसार, गोविंदा बेचैनी महसूस करने के बाद घर पर अचानक बेहोश हो गए। उनके परिवार ने तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें कुछ दवाइयाँ दीं। दवाइयाँ। हालाँकि, जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें रात लगभग 1 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल ले जाया गया और आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। गोविंदा के कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने एनडीटीवी से बात करते हुए इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा –

“डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, गोविंदा को दवा दी गई, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रात लगभग 1 बजे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर वर्तमान में उनका इलाज कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। आगे कोई टिप्पणी करने से पहले हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।”

दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही गोविंदा, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का हालचाल जानने ब्रीच कैंडी अस्पताल गए थे। शुक्र है कि धर्मेंद्र को अब छुट्टी मिल गई है और वे सुरक्षित घर लौट आए हैं, जबकि प्रेम चोपड़ा की हालत में भी सुधार हो रहा है।

हिंदी सिनेमा के लिए कठिन समय

पिछले कुछ हफ़्ते हिंदी फ़िल्म उद्योग के लिए वाकई परीक्षा की घड़ी रहे हैं। कई चहेते सितारों के निधन और दिग्गज अभिनेताओं के अस्पताल में भर्ती होने से प्रशंसक बेहद चिंतित हैं। कई लोग गोविंदा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बॉलीवुड का यह बुरा दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा।