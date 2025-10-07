Govinda Film: गोविंदा की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनी अभिशाप! 8 साल छोटी एक्ट्रेस संग किया था रोमांस, डूब गया करियर और हुई बदनाम

Mohit Saini
Govinda Film: 1990 के दशक के शानदार दौर में, गोविंदा ने एक सच्चे सुपरस्टार की तरह बॉलीवुड पर राज किया। अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, डांस मूव्स और आकर्षण के साथ, उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दीं। रोमांटिक ड्रामा से लेकर हंसी के ठहाकों तक, उन्होंने अपने समय की लगभग हर प्रमुख अभिनेत्री के साथ काम किया। लेकिन इन सभी सुपरहिट फिल्मों के बीच, एक फिल्म ऐसी भी थी जो उनके और उनके साथ काम करने वाली अभिनेत्री, दोनों के लिए ही बुरी साबित हुई।

बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरने वाली फिल्म

गोविंदा को आज भी उनकी प्रतिष्ठित हिट फिल्मों के लिए याद किया जाता है, लेकिन एक फिल्म उनके करियर का एक काला अध्याय बनी हुई है – 1998 में रिलीज़ हुई ‘नसीब’। कीर्ति कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ ममता कुलकर्णी थीं, जो कभी बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस चेहरों में से एक थीं। दुर्भाग्य से, नसीब एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसने ममता के बॉलीवुड सफ़र के अंत की शुरुआत कर दी।

देरी से रिलीज़ होना विनाशकारी साबित हुआ

सालों पहले बनकर तैयार हुई नसीब को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने में दो साल की देरी का सामना करना पड़ा। रिलीज़ होने तक दर्शकों की पसंद बदल चुकी थी — और फिल्म की कहानी भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। आकर्षक गानों के बावजूद, जिन्हें आज भी याद किया जाता है, यह फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही और इसके निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

गोविंदा के साथ ममता कुलकर्णी की बोल्ड केमिस्ट्री

हालांकि, गोविंदा और ममता कुलकर्णी के बीच की गहरी केमिस्ट्री ने फिल्म को सुर्खियाँ बटोरीं। उनके रोमांटिक दृश्यों और ऑन-स्क्रीन बॉन्ड की खूब चर्चा हुई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था — नसीब के बाद, यह जोड़ी फिर कभी साथ नहीं दिखी।

आईएमडीबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नसीब के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद, ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड छोड़ दिया और फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाकर विदेश चली गईं।

एक शानदार करियर का अंत

नसीब बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी की आखिरी फिल्म थी, और इसकी असफलता ने उनके अभिनय करियर को लगभग खत्म कर दिया। 90 के दशक की सबसे होनहार अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली ममता कुलकर्णी जल्द ही सुर्खियों से गायब हो गईं।

अंडरवर्ल्ड से संबंध

जब ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, जो कभी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था, के साथ जुड़ने लगा, तो हालात और भी बिगड़ गए। उनके कथित रिश्ते ने बड़े विवाद को जन्म दिया और कथित तौर पर उन्हें कई कानूनी और आपराधिक झंझटों में डाल दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ममता बाद में भारतीय फिल्म जगत की भागदौड़ से दूर दुबई में बस गईं।

सालों बाद फिर दिखीं – महाकुंभ में

2001 के बाद बॉलीवुड से गायब रहने के बाद, ममता कुलकर्णी को हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में देखा गया, जिससे उनके प्रशंसक हैरान रह गए, जो लंबे समय से सोच रहे थे कि वह कहाँ चली गईं। कभी बॉलीवुड की सनसनी रहीं ममता अब अपने सिनेमाई अतीत की प्रसिद्धि और चमक-दमक से दूर, आध्यात्मिक एकांत में जीवन जी रही हैं।