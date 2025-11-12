Govinda Affairs List: कौन है वो मराठी ब्यूटी? जिसके प्यार में गोविंदा ने लुटाया दिल, 5 हीरोइनों संग भी रचाई प्रेम कहानी

Govinda Affairs List: बॉलीवुड के चहेते कॉमेडी किंग गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं – लेकिन इस बार अपने मशहूर डांस मूव्स या हिट डायलॉग्स के लिए नहीं। एक्टर को हाल ही में अचानक तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया और मनोरंजन पोर्टल्स पर उनके पुराने विवाद और रिश्ते फिर से उभर आए।

खबरों के मुताबिक, गोविंदा का एक मराठी अभिनेत्री के साथ रोमांस चल रहा है, और इस रिश्ते की चर्चा ने उनके पुराने अफेयर्स की यादें ताज़ा कर दी हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इस अफवाह पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब एक्टर की निजी जिंदगी ने इंडस्ट्री में हलचल मचाई हो। यहां उन पांच मशहूर अभिनेत्रियों पर एक नज़र डालते हैं जिनका नाम गोविंदा के साथ सालों से जुड़ा रहा है – सीक्रेट रोमांस से लेकर पब्लिक ड्रामा तक।

नीलम कोठारी के साथ लंबा अफेयर

गोविंदा और नीलम कोठारी कभी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक माने जाते थे। दोनों ने लगभग 14 फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री जल्द ही असल ज़िंदगी में रोमांस की अफवाहों में बदल गई।

इस मामले को और भी ज़्यादा विवादास्पद इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय गोविंदा पहले से ही सुनीता आहूजा से शादीशुदा थे। कथित तौर पर उनकी बढ़ती नज़दीकियों ने उनके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर दिया, हालाँकि दोनों सितारे अंततः अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए।

दिव्या भारती के साथ रिश्ते

गोविंदा का नाम 90 के दशक की सबसे आकर्षक अभिनेत्रियों में से एक, दिवंगत दिव्या भारती के साथ भी जुड़ा। दोनों ने शोला और शबनम में साथ काम किया और प्रशंसकों को उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आई।

अफवाहें हैं कि सेट पर उनकी दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती गई। हालाँकि दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि शूटिंग के दौरान दिव्या और गोविंदा के बीच एक-दूसरे के लिए गहरी भावनाएँ विकसित हुई थीं।

माधुरी दीक्षित

हाँ, माधुरी दीक्षित का नाम भी एक समय गोविंदा के साथ फुसफुसाया जाता था। हालाँकि दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इन अफवाहों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री की अफवाहों में दावा किया गया कि दोनों के बीच कुछ समय के लिए एक ख़ास रिश्ता था।

हालाँकि, यह कथित रोमांस एक रहस्य बना रहा, जिसकी न तो किसी तरफ़ से पुष्टि हुई और न ही खंडन – जिससे प्रशंसक हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहे कि असल में दोनों सितारों के बीच क्या हुआ था।

रवीना टंडन के साथ अल्पकालिक संबंध

90 के दशक में गोविंदा का नाम रवीना टंडन के साथ भी जोड़ा गया। कथित तौर पर दोनों ने कुछ समय के लिए डेट किया, हालाँकि उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला।

सूत्रों के अनुसार, उनके बीच की चिंगारी जल्द ही फीकी पड़ गई, और दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। फिर भी, उस समय उनके कथित रोमांस की चर्चा गपशप कॉलम में काफ़ी चर्चा में रही।

रानी मुखर्जी

गोविंदा के कथित अफेयर्स में शायद सबसे चर्चित मामला रानी मुखर्जी के साथ था। दोनों “हद कर दी आपने” की शूटिंग के दौरान करीब आए और जल्द ही अफवाहें फैल गईं कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गोविंदा रानी के साथ इतने जुड़े हुए थे कि इससे उनकी शादी में गंभीर मतभेद पैदा हो गए। हालाँकि, अभिनेता ने अंततः रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इस विवाद के बावजूद, गोविंदा और रानी ने साथ में कई हिट फ़िल्में दीं।

गोविंदा की सुनीता आहूजा से शादी

इतने सारे लिंक-अप के बीच, गोविंदा की सुनीता आहूजा से शादी हमेशा सुर्खियों में रही है। दोनों ने तब शादी की थी जब गोविंदा 23 साल के थे और सुनीता सिर्फ़ 18 साल की थीं। उनका रिश्ता 37 साल से ज़्यादा समय तक चला, लेकिन यह संघर्षों से भरा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस जोड़े ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, और एक समय तो वे अलग भी रह रहे थे।

सुनीता आहूजा के धमाकेदार बयान

गोविंदा की पत्नी होने के नाते सुनीता अक्सर अपनी चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करती रही हैं। पिछले इंटरव्यूज़ में, उन्होंने अपनी शादी के लिए बहुत त्याग करने का दावा किया है, और यहाँ तक कि उस कथित मराठी अभिनेत्री के अफेयर के बारे में भी बात की है जो अब सुर्खियाँ बटोर रहा है। कथित तौर पर उन्होंने अपनी हताशा और निराशा व्यक्त की, और इशारा किया कि उनके धैर्य की कई बार परीक्षा हो चुकी है।

ड्रामा कभी खत्म नहीं होता

चाहे उनकी बेजोड़ स्क्रीन प्रेज़ेंस हो या उनकी नाटकीय लव लाइफ, गोविंदा बॉलीवुड में एक लार्ज-दैन-लाइफ़ हस्ती बने हुए हैं। इंडस्ट्री में दशकों बिताने के बाद भी, यह अभिनेता दर्शकों का मन मोह रहा है – अपने अभिनय और ऑफ-स्क्रीन कहानियों, दोनों से।