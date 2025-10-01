Govinda Affair Rumours: गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तोड़ी चुप्पी, अफेयर रूमर्स पर बोलीं- मुझे पकड़ा तो लगेगा 5 किलो का हाथ

Govinda Affair Rumours: गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तोड़ी चुप्पी, अफेयर रूमर्स पर बोलीं- मुझे पकड़ा तो लगेगा 5 किलो का हाथ

Govinda Affair Rumours, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा भले ही खुद को विवादों से दूर रखते हों, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक और बेबाक बयानों से सुर्खियाँ बटोरती हैं। चाहे मीडिया से बातचीत हो या यूट्यूब पर व्लॉग पर, सुनीता अपनी बात कहने से कभी नहीं हिचकिचातीं—कभी-कभी इस दौरान विवाद भी खड़े हो जाते हैं।

कुछ महीने पहले, ऐसी अफवाहें फैलीं कि गोविंदा कथित तौर पर एक 30 वर्षीय महिला को डेट कर रहे हैं, जिससे सुनीता के साथ उनकी 37 साल पुरानी शादी में दरार आ गई। अब, सुनीता ने आखिरकार इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है और बॉलीवुड की युवा अभिनेत्रियों पर भी तीखा कटाक्ष किया है।

“अगर मैं उन्हें पकड़ लूँगी, तो मैं खुद मीडिया को बता दूँगी”

भोजपुरी अभिनेत्री और मॉडल संभावना सेठ के साथ बातचीत में, सुनीता ने गोविंदा के एक मराठी अभिनेत्री के साथ कथित विवाहेतर संबंध की चर्चा पर बात की। उन्होंने कहा:“आजकल, इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आने वाली लड़कियाँ शुगर डैडीज़ की आदी हो गई हैं। उन्हें बस घर का खर्चा और कुछ पॉकेट मनी चाहिए। जब ​​तक मैं उसे पकड़ नहीं लेती, तब तक सब ठीक है—लेकिन जिस दिन पकड़ लूँगी, याद रखना, मेरे पास सनी देओल का पाँच किलो का हाथ है!”

“गोविंदा का परिवार हमें साथ नहीं देखना चाहता”

सुनीता ने आगे बताया कि गोविंदा के परिवार के कुछ सदस्य कभी नहीं चाहते थे कि वे दोनों साथ रहें। “समस्या यह है कि उनके परिवार के कुछ लोग हमें खुश नहीं देख सकते। उन्हें आश्चर्य होता है कि हमारा परिवार इतना एकजुट क्यों है जबकि उनका परिवार खुश नहीं है। गोविंदा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए आज मेरा कोई दोस्त नहीं है—सिर्फ़ मेरे बच्चे ही मेरे सच्चे दोस्त हैं।”

हाल ही में, गणेश चतुर्थी से ठीक पहले इस जोड़े के अलग होने की अफवाहों ने फिर से ज़ोर पकड़ा। हालाँकि, गोविंदा और सुनीता ने गणपति बप्पा का साथ में स्वागत करके सभी अटकलों पर विराम लगा दिया, जिससे साबित हुआ कि उनका रिश्ता अब भी मज़बूत है।