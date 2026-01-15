Iran Protest Update: भारतीयों को ईरान से एयरलिफ्ट करेगी सरकार

कल तेहरान से नई दिल्ली आएगा विमान

Iran Protest Update, (आज समाज), नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने ईरान से भारतीय को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। सरकार ने यह निर्णय ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए लिया है। पहला विमान कल तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारतीय दूतावास ने उनकी पर्सनल डिटेल और पासपोर्ट इकठ्ठा कर लिए हैं। पहले बैच को सुबह 8 बजे तक तैयार रहने की जानकारी दे दी गई है।

ईरान में रहते हैं करीब 10000 भारतीय

पहले बैच में गोलेस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी आॅफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी आॅफ मेडिकल साइंसेज के कुछ स्टूडेंट्स शामिल हैं। फाइनल लिस्ट देर रात शेयर की जाएगी। ईरान में करीब 10000 भारतीय रहते हैं। जिसमें से 2500-3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे।

विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर और इमेल जारी किया

एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों अपने पासपोर्ट,वीजा और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास तैयार रखें। इस संबंध में किसी भी मदद के लिए वे भारतीय दूतावास से संपर्क करें। दूतावास ने आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन भी जारी की हैं। मोबाइल नंबर: +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359। ईमेल:cons.tehran@mea.gov.in

ईरान में मौजूद वे सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने अभी तक भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इस लिंक (https://www.meaers.com/request/home) के माध्यम से रजिस्टर्ड करें। यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि ईरान में इंटरनेट बाधित होने के कारण कोई भारतीय नागरिक पंजीकरण करने में असमर्थ है, तो भारत में उनके परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे उनकी ओर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

