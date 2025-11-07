Government Scheme For Women : महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2 लाख तक स्टार्टअप सहायता , जाने विवरण

Government Scheme For Women(आज समाज) : राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट हैं। उनमें से एक है लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, जो राज्य सरकार की एक पहल है जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

इसके बाद इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया है – मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत, राज्य की महिलाएं 2 लाख तक की स्टार्टअप सहायता ले सकती हैं।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ज़रिए, महिलाओं को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता या ग्रांट मिलेगी। सब कुछ जानने के लिए, पूरी रिपोर्ट पढ़ें कि इस योजना का नाम क्या है, कौन एलिजिबल है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ग्रांट मिलती है, और कितना पैसा मिल सकता है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त बनाती है। जो महिलाएं बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत, महिलाएं 2 लाख तक की ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, बिज़नेस शुरू होने के बाद अन्य सहायक योजनाएं भी मिलेंगी।

कैसे मिलेंगे महिलाओं को पैसे

इस योजना के तहत महिलाओं को छोटी दुकानें या बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे मिलेंगे जैसे:

फल, सब्ज़ी, या किराने की दुकान

दूध, जूस, या खाने की दुकान

ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक्स की दुकान

ज्वेलरी की दुकान

मोबाइल रिचार्ज या स्टेशनरी की दुकान

फोटोकॉपी या प्रिंटिंग की दुकान

टेलरिंग या कपड़ों की दुकान

इलेक्ट्रिकल सामान या बर्तनों की दुकान

बकरी, मुर्गी पालन, या पशुपालन

ई-रिक्शा या ऑटो सर्विस

कौन अप्लाई कर सकता है

महिला रोजगार योजना के लिए अप्लाई करने के लिए, आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।

आप BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से होनी चाहिए।

आप अविवाहित हों या ऐसी महिला जिसके माता-पिता जीवित न हों (उन्हें प्राथमिकता मिलती है)।

आप सेल्फ-हेल्प ग्रुप की एक्टिव सदस्य हों (उन्हें प्राथमिकता मिलती है)।

अप्लाई करने के दो तरीके

अप्लाई करने के दो तरीके हैं – ऑफलाइन और ऑनलाइन।

ग्रामीण महिलाओं के लिए: नज़दीकी पंचायत ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस से फॉर्म लें। इसे भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करें।

शहरी महिलाओं के लिए: ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करें। पोर्टल जल्द ही खुलेगा।

ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

दस्तावेज

आधार कार्ड

राशन कार्ड

वोटर ID कार्ड

बिजली का बिल

बैंक अकाउंट डिटेल्स

पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)

सेल्फ-हेल्प ग्रुप मेंबरशिप कार्ड (अगर लागू हो)

स्कीम के फायदे

महिलाओं को अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए पहले 10,000 मिलेंगे। अगर वे अच्छा करती हैं, तो उन्हें बाद में और पैसे मिलेंगे, 2 लाख तक। पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा।

ज़्यादा जानकारी के लिए, अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस, या सेल्फ-हेल्प ग्रुप ऑफिस जाएँ।

