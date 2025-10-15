Delhi News: दिल्ली से अयोध्या, कटरा और उदयपुर के लिए एसी बस सर्विस शुरू करने की तैयारी में सरकार

निजी बसों से काफी कम होगा किराया

Delhi News, (आज समाज), नई दिल्ली: रेखा सरकार सरकार जल्द ही दिल्ली से अयोध्या, कटरा और उदयपुर के लिए एसी बस सर्विस शुरू करने जा रही है। ये बसें लंबी दूरी के लिए आरामदायक सफर देंगी। किराया निजी बसों से काफी कम होगा। यह योजना यात्रियों को सुविधा और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। भविष्य में ओर भी जगहों के लिए एसी बस सर्विस शुरू की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही शुरू होने वाली बसों को विशेष रूप से मध्यम से लंबी दूरी के मार्गों के लिए डिजाइन किया गया है।

उम्मीद है कि इसका पहला चरण आगामी महीनों में शुरू होगा। इसकी शुरूआत सीमित संख्या में बसों से होगी और फिर बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में परिवहन विभाग अयोध्या (लखनऊ के रास्ते 656 किमी), कटरा (684 किमी) और उदयपुर (660 किमी) जैसे प्रमुख स्थलों के लिए 50 प्रीमियम वोल्वो बसों की शुरूआत के साथ लंबी दूरी की यात्रा में बदलने के लिए कमर कस रहा है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किराया निजी बस संचालकों द्वारा वसूले जाने वाले किराये से काफी कम होगा।

एनडीएमसी का 6 लाख ट्यूलिप लगाने का प्लान

वहीं पिछले साल की तरह ही इस साल भी दिल्ली में ट्यूलिप लगाने की तैयारियां एनडीएमसी ने शुरू कर दी है। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 50 हजार अधिक ट्यूलिप लगाने का प्लान है। कौन-सी एजेंसी कितने ट्यूलिप लगाएगी, इसके लिए एनडीएमसी अधिकारियों, डीडीए, एमसीडी और बाकी एजेंसियों के साथ पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा है। अगले 10-12 दिनों में यह तय हो जाएगा। पिछले साल दिल्ली में कुल 5,50,000 ट्यूलिप फूल लगाए गए थे। जिसमें एनडीएमसी एरिया में 3,25,000 और डीडीए ने 2,00,000 ट्यूलिप लगाए थे।

ट्यूलिप फेस्टिवल का भी किया जाएगा आयोजन

पिछले साल शांति पथ के तीन किमी लंबे स्ट्रेच में एनडीएमसी ने 80-90 हजार ट्यूलिप लगाए थे। 2023 में सिर्फ एनडीएमसी एरिया में ही ट्यूलिप लगाए गए थे। इनकी संख्या कुल 2 लाख के करीब थी। 2022 में 1,30,000 ट्यूलिप लगाए गए थे। इस बार नई दिल्ली एरिया में 10वें ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरूआत एनडीएमसी ने साल 2017-18 में 17,000 ट्यूलिप से की थी।

