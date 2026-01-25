T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशी क्रिकेट पर भारी पड़ा सरकार का आदेश

टी20 विश्व कप से बांग्लादेश की छुट्टी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने जारी किए आदेश, स्कॉटलैंड को मिलेगा मौका

T20 World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : भारत में फरवरी 2026 में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के मैच न खेलने के फैसले की बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जिद्द उसे बड़ी भारी पड़ी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उसे आगामी विश्व कप से बाहर कर दिया है। उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को विश्व कप में खेलने का मौका मिलेगा। दरअसल चार जनवरी से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में मैच न खेलने का हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था। उसने आईसीसी से बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराने की बात कही थी। जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपना पक्ष रखा था। ज्ञात रहे कि टी20 विश्व कप का आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) करवा रही थी न कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड।

शनिवार को आईसीसी ने पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की

शनिवार को आईसीसी ने आधिकारिक पत्र जारी कर बांग्लादेश को बाहर करने का फैसला सुनाया। चार जनवरी से चले आ रहे हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। इससे बोर्ड के साथ-साथ वहां के खिलाड़ियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी है कि उन्हें टी20 विश्व कप से बाहर किया जा चुका है और स्कॉटलैंड से रिप्लेस किया गया है। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप में भारत का दौरा करने से मना किया था और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। यह पूरा मामला मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने के बाद उठा था।

भारत में स्कॉटलैंड को खेलने हैं चार मैच

मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश को अपने लीग मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेलने थे। लेकिन अब उसकी जगह स्कॉटलैंड ग्रुप सी का हिस्सा बन गया है और कार्यक्रम के अनुसार तय मुकाबले खेलेगा। यह पहला मौका नहीं है जब किसी अन्य टीम को मौका मिला है। साल 2009 में जब जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड में हुए टी20 विश्व कप से हटने का निर्णय लिया था, तब स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। अब बांग्लादेश ने अपनी जिद पर कायम रहते हुए टी20 विश्व कप के मुकाबले भारत में खेलने से इनकार किया है, तो उसकी जगह रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें : Ind vs NZ 3rd T20 : आज गुवाहाटी में निर्णायक लीड लेने उतरेगी टीम इंडिया