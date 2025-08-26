Punjab Flood News : इस मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ : डॉ. बलजीत कौर

Harpreet Singh
कहा, पहाड़ों से आ रहे पानी ने बढ़ाई प्रदेश के लोगों की परेशानी, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की

Punjab Flood News (आज समाज), चंडीगढ़/फाजिल्का : पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और फाजिल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना बरसात के बीच राहत सामग्री लेकर गांव तेजा रुहेला और चक्क रुहेला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने दुधारू पशुओं के लिए कैटल फीड भी वितरित की। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हरीके हेडवर्क्स से आज 1.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसका असर कल तक सतलुज क्रीक से गुजरते हुए फाजिल्का जिले में भी देखने को मिलेगा, जिससे पानी का स्तर और बढ़ सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।

सरकार ने राहत कैंप किए स्थापित

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश के अनुसार सरकार ने राहत कैंप स्थापित किए हैं और स्वास्थ्य, पशुपालन, जल आपूर्ति व स्वच्छता तथा राजस्व विभाग की टीमें गांवों में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से प्राथमिकता पर फीड उपलब्ध करवाई जा रही है।

विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार बाढ़ प्रभावित गांवों में हर संभव सहायता पहुंचा रही है। राशन किट, कैटल फीड और हरा चारा भी वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिÞला स्तर पर फ्लड कंट्रोल रूम सक्रिय है, और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए लोग 01638-262153 पर संपर्क कर सकते हैं।

सभी विभाग मिलकर करें कार्य

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) डॉ. मनदीप कौर, एसडीएम वीरपाल कौर, डीएसपी अविनाश चंद्र और तहसीलदार जसप्रीत सिंह भी मौजूद थे। इससे पूर्व डॉ. बलजीत कौर ने जिला प्रशासनिक परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत प्रबंधों की समीक्षा की और सभी विभागों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।

 