Chandigarh News Update : लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही सरकार : डॉ. बलजीत कौर

कहा, प्रदेश में जल्द 5 हजार आंगनवाड़ी कर्मियों की भर्ती होगी

Chandigarh News Update (आज समाज), चंडीगढ़ :पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी निर्णय लागू किए हैं, जिनसे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए 5000 वर्करों और हेल्परों की खाली पदों को भरने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया सितंबर महीने में शुरू होगी। उन्होंने बताया कि पंजाब में 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों की नई इमारतें बन रही हैं, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, और इनमें से 300 केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

इस वित्त वर्ष 3073 मॉडल प्ले ग्राउंड होंगे तैयार

खेल के क्षेत्र में पंजाब सरकार के प्रयासों की बात करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऐलान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 3073 मॉडल प्ले-ग्राउंड विकसित किए जाएंगे, जिससे राज्य में खेल संस्कृति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 405 नए पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द पूरी होगी। उन्होंने बताया कि पंजाब को हरा-भरा बनाने के लिए 5 जिलों में हाईवे पर फूलों वाले पौधे लगाने से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें श्री आनंदपुर साहिब, शहीद भगत सिंह के जदी पिंड खटकड़ कलां के आसपास का क्षेत्र, संगरूर, पठानकोट और अमृतसर शामिल हैं।

बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बना प्रोजेक्ट जीवनजोत

पंजाब सरकार द्वारा जीवनजोत प्रोजेक्ट के तहत सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाने के बारे में उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने और बाल तस्करी करने वालों को कड़ी सजा देने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 600 से अधिक बच्चों को भीख मांगने से हटाकर उनके माता-पिता को सौंपा जा चुका है और अधिकांश बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाकर छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांवों के निवासियों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार द्वारा 196 गांवों में पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और 135 अन्य पुस्तकालयों का कार्य प्रगति पर है।

