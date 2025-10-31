Punjab News : जरुरतमंद महिलाओं को वित्तीय मदद दे रही सरकार : डॉ. बलजीत कौर

Punjab News : जरुरतमंद महिलाओं को वित्तीय मदद दे रही सरकार : डॉ. बलजीत कौर

कहा, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को अब तक 693 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब सरकार द्वारा अब तक 693.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जिससे राज्य की 6,65,994 विधवाएं और निराश्रित महिलाएं इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर रही हैं। डॉ. कौर ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का एक सराहनीय प्रयास है।

हर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग के कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सरकार द्वारा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करने और उनके जीवन में सुख-सुविधा लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उनके हित में बड़ी वित्तीय राशि जारी की गई है।

महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी

डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि मान सरकार का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। सरकार चाहती है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और अपनी जिंदगी सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। इसी कारण राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लगातार और अधिक मजबूत व प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दे रही है। डॉ. कौर ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए 1170 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को जमीनी स्तर पर सुचारू और पारदर्शी ढंग से लागू किया जाए, ताकि हर पात्र लाभार्थी तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की वे कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करवाएं ताकि प्रदेश के अंतिम छोर पर रह रहे जरुरतमंद लोग भी सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें।

