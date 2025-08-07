Punjab News : लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को सरकार वचनबद्ध : सौंद

कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटारा भी करवाया

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि लोगों की बिजली, पानी, सिवरेज, सड़कें, एनक्रोचमेंट, स्ट्रीट लाईटों आदि समस्याओं का तुंरत हल किया जाएगा।

हलके के लोगों के बीच पहुंचे कैबिनेट मंत्री

विधान सभा हलका खन्ना से विधायक और पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, श्रम और आतिथ्य मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा रेस्ट हाउस, भट्टियां, खन्ना में अपने हलके के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मेरा हलका मेरा परिवार प्रोग्राम के अंतर्गत एक विशाल लोक मिलनी की। इस मौके पर जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं वहीं साथ ही उनका निपटारा भी करवाया गया। इस मौके पर उनके साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पीएसपीसीएल, मंडी बोर्ड, पुलिस विभाग के इलावा अलग-अलग सम्बन्धित विभागों के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।

अब लोगों को सरकारी दफ्तरों में नहीं होती परेशानी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और निवासियों को सरकारी दफ्तरों में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज लोक मिलनी में अलग-अलग विभागों से संबंधित शिकायतें आईं जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कराया गया है।

कैबिनेट मंत्री-लोक मिलनी के दौरान आए हुए लोगों की तरफ से इस पहलकदमी की भरपूर सराहना की गई और कहा कि ऐसे प्रयास हलके में लगातार जारी रहने चाहिएं जिससे लोगों को परेशानी से निजात मिल सके और उनके काम पहल के आधार पर हो सकें। इस मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी खन्ना जगतार सिंह गिल रतनहेड़ी के अलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारी, खन्ना हलके के सरपंच, पंचायत मैंबर और बड़ी संख्या में लोगों ने शमूलियत की।

