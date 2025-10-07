Chandigarh Breaking News : पूरी ईमानदारी से विकास कर रही सरकार : डॉ. बलजीत कौर

कैबिनेट मंत्री ने मलोट के विभिन्न गांवों में लगभग 3.31 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों की शुरुआत की

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जब किसी काम की नीयत साफ हो, तो कोई भी रुकावट आड़े नहीं आती और हर कार्य सुचारू रूप से पूरा होता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की प्रगति के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य कर रही है। वे सोमवार को मलोट हलके के गांव जंडवाला, थेहड़ी और फकरसर में लगभग 3.31 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ अवसर दौरान लोगों को संबोधित कर रहीं थी।

सरकार ने तीन साल में करवाए रिकॉर्ड तोड़ कार्य

इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब तक के कार्यकाल में जितना विकास कार्य किया गया है, उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। कैबिनेट मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे विकास कार्यों की स्वयं निगरानी करें और यदि कहीं कोई त्रुटि या गड़बड़ी दिखे तो तुरंत उनके ध्यान में लाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता न हो।

कुदरती आफत के समय सभी को मिलकर काम करना चाहिए

इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले दिनों जब लगभग पूरा पंजाब कुदरती आफत से जूझ रहा था और प्रदेश सरकार लोगों की मदद के लिए उपाय निकाल रही थी उस समय विपक्ष ने मतलब की राजनीति की। विपक्षी नेताओं ने न केवल सरकार पर आरोप लगाए बल्कि इस कुदरती आफत का ठीकरा भी पंजाब सरकार और सीएम भगवंत सिंह मान पर फोड़ने की असफल कोशिश की। लेकिन प्रदेश की जनता इन नेताओं की सच्चाई जान चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ दिन में लोगों को बाढ़ राहत सहायता मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं

डॉ. बलजीत कौर ने इस मौके पर लोगों की समस्याएं और मांगें भी सुनीं। कई मामलों का समाधान वहीं मौके पर किया गया, जबकि अन्य मुद्दों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर गांव जंडवाला के सरपंच निर्मल सिंह, गांव थेहड़ी की सरपंच मनप्रीत कौर, गांव फकरसर के सरपंच मनप्रीत सिंह ढिल्लों, संबंधित विभागों के अधिकारी और पंचायत सदस्य उपस्थित थे।