Budget 2026-27 : अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने पर सरकार का फोकस

इस बार बजट में दिखाई दे सकती है विकसित भारत 2047 के रोडमैप की झलकी

Budget 2026-27 (आज समाज), बिजनेस डेस्क : साल 2026-27 का आम बजट कुछ ही दिनों में देश की जनता के सामने आ जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में देश का अगला आम बजट पेश करेंगी। सरकार के इस बजट से देश की जनता और अलग-अलग वर्गों को काफी उम्मीदें हैं।

दूसरी तरफ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने यह उम्मीद जताई है कि इस साल पेश होने वाले आम बजट में सरकार का फोकस आम लोगों की भलाई के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा रफ्तार को कायम रखते हुए इसके और भी ज्यादा तेज गति से बढ़ाने पर होगा। सरकार इस लक्ष्य के लिए बजट में व्यापार सुगमता, निर्यात, रोजगार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और शहरी-ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।

टैरिफ और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बड़ी चुनौती

सरकार का मुख्य लक्ष्य आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को टैरिफ के पड़ने वाले प्रभाव व वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से बचाने पर होगा। ज्ञात रहे कि जीएसटी सुधारों से केंद्र सरकार ने न केवल टैरिफ के प्रभाव को कम करने में सफलता हासिल की बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को भी तेज किया। जिसकी सराहना पूरी दुनिया ने की। अब इस बात को आने वाले बजट में भी लागू करना होगा ताकि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी रहे।

इतना हो सकता है बजट का आकार

बजट 2026 का आकार 55 लाख करोड़ से 56 लाख करोड़ के बीच रहने की संभावना है। 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी में 10 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है और 2026-27 में इसके लगभग 390 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। खर्च की गुणवत्ता में सुधार जारी रहेगा और पूंजीगत व्यय 12.25 लाख करोड़ से 12.5 लाख करोड़ रुपये के बीच रहने की संभावना है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता जारी रहने की संभावना है। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

