Haryana Government Doctors Strike: हरियाणा में सरकारी डॉक्टर आज से हड़ताल पर

सरकार से 3 दौर की बातचीत विफल
Haryana Government Doctors Strike, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज से दो दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। मांगें पूरी नहीं होने के कारण डॉक्टर ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। डॉक्टर के हड़ताल पर जाने के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है। मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ सकता है। बता दें कि डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे है।
विवाद गहराने पर सरकारी अफसरों की डॉक्टर्स से 3 दौर की बातचीत हुई। इसमें सरकार सीनियर मेडिकल आॅफिसर (एसएमओ) की सीधी भर्ती प्रक्रिया रोकने पर सहमत हो गई। मगर, एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) को लागू करने की प्रमुख मांग पर सहमति नहीं बन सकी। इसी वजह से एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर्स आज से दो दिनों तक हड़ताल पर चले जाएंगे। रविवार देर शाम तक उनकी सरकार से बातचीत हो रही थी, मगर कोई समाधान नहीं निकला।
28 सिविल अस्पतालों के अलावा सीएचसी और पीएचसी में सेवाएं बाधित रहेंगी
अनुमान जताया गया है कि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश के 28 सिविल अस्पतालों के अलावा सीएचसी और पीएचसी में सेवाएं बाधित रहेंगी।
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल 3900 डॉक्टर तैनात हैं, जिनमें से करीब तीन हजार डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने का अनुमान है।
एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को लागू करने पर नहीं बन सकी सहमति
लंबी बातचीत के बाद सरकार सीनियर मेडिकल आॅफिसर (एसएमओ) की सीधी भर्ती प्रक्रिया रोकने पर सहमत हो गई, जिसे एसोसिएशन ने अपनी बड़ी जीत बताया। हालांकि एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) को लागू करने की प्रमुख मांग पर किसी तरह की सहमति नहीं बन सकी। इसी वजह से बैठक सकारात्मक होते हुए भी निर्णायक मोड़ नहीं ले सकी।