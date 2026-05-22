Gori Nagori Viral Dance: गोरी नागोरी हरियाणवी सिनेमा में एक ज़बरदस्त डांसर हैं। एक ऐसा टैलेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। उनके हॉट हिप-शेक (ठुमके) और दिलकश करिश्मा हर जगह दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हैं। “हरियाणा की शकीरा” कही जाने वाली गोरी नागोरी आजकल अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से सनसनी मचा रही हैं, जो बिजली की तेज़ी से वायरल हो रही है। अगर आप भी गोरी नागोरी के पक्के फैंस में से एक हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। हरियाणवी गाने “ले फोटो ले” पर गोरी नागोरी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने सभी को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है।



असल में, अगर आप गोरी नागोरी का यह खास डांस वीडियो मिस कर देते हैं, तो इसे एक बड़ा मौका चूकना समझें। इस वीडियो में डांसर के फ्लूइड बॉडी मूवमेंट्स और तेज़ घुमाव बस बेमिसाल हैं। उनके शानदार मूव्स और डांसिंग स्किल पर हर कोई अपना दिल हार बैठा है। चटक लाल *लहंगा-चोली* पहने इस डांसर ने अपने रिदमिक हिप-शेक से भीड़ को दीवाना बना दिया है। गोरी नागोरी का दिल जीतने का इतिहास रहा है; जब भी वह स्टेज पर आती हैं, दर्शकों के बीच एक पागलपन पैदा कर देती हैं।

जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं, वे तुरंत मोहित हो जाते हैं। जब भी गोरी नागोरी स्टेज पर कदम रखती हैं, दर्शक उन पर नोटों की बौछार करते हैं। अगर आपने अभी तक उनका यह डांस वीडियो नहीं देखा है, तो आपने सचमुच कुछ खास मिस कर दिया है। गोरी नागोरी के सिग्नेचर मूव्स के लिए भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी है।

हर कोई उनके कातिलाना एक्सप्रेशन और आकर्षक स्टाइल पर अपना दिल हार बैठा है। अगर आपने अभी भी गोरी नागोरी का यह डांस वीडियो नहीं देखा है, तो हमारी बात मानिए—आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। लोग उनके डांस और करिश्मा की तारीफ में उन पर पैसे लुटा रहे हैं। आपको यह डांस वीडियो कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहिए; उनके डांस को लंबे समय से सपना चौधरी के मूव्स को टक्कर देने वाला और अक्सर उनसे बेहतर माना जाता है।