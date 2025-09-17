Gorakhpur NEET Student Murder Case: गौ-तस्करों ने की नीट स्टूडेंट की हत्या, ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर

Gorakhpur NEET Student Murder Case: गोरखपुर के पिपराइच इलाके में सोमवार रात एक चौंकाने वाली घटना घटी जब 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी दीपक गुप्ता की पशु तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी। छात्र का अपहरण कर उसकी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और फिर उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया गया।

खबर फैलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के साथ झड़प की, पथराव, आगजनी और सड़क जाम किया जो मंगलवार दोपहर तक जारी रहा। एक तस्कर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जबकि मवेशियों से भरे उसके ट्रक में आग लगा दी गई।

पुलिस झड़प और निलंबन

जब पुलिस ने पकड़े गए तस्कर को हिरासत में लेने की कोशिश की, तो ग्रामीणों ने उन पर दीपक के अपहरण की अनदेखी करने और अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसमें एसपी उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव, एसएचओ पुरुषोत्तम सिंह और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा में एसएचओ का हाथ टूट गया।

हंगामे के बाद, जंगल धूसड़ पुलिस चौकी के प्रभारी और सभी कांस्टेबलों सहित पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया।

परिवार के आरोप और विरोध

दीपक के परिवार ने आरोप लगाया कि अपहरणकर्ताओं का पीछा करने के बजाय, पुलिस तस्कर को पकड़ने पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों की माँग थी: दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवज़ा और सरकारी नौकरी । वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद, विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया।

उच्च स्तरीय तैनाती

हिंसा के बाद गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज से पीएसी, एसटीएफ और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश, एडीजी ज़ोन मुथा अशोक जैन, डीआईजी डॉ. एस. चन्नप्पा, डीएम दीपक मीणा और एसएसपी राजकरण नायर सहित वरिष्ठ अधिकारी भीड़ को शांत करने के लिए मौके पर पहुँचे।

जानें पूरा मामला

फर्नीचर की दुकान चलाने वाले का बेटा दीपक नीट की तैयारी कर रहा था। सोमवार की रात, उसने अपने पिता और चाचा के साथ 10-12 हथियारबंद पशु तस्करों को अपनी दुकान में घुसने की कोशिश करते देखा। जब उसने शोर मचाया, तो तस्करों ने उस पर हमला किया,

उसे बोलेरो में अगवा कर लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी और फिर उसका शव गुलरिहा इलाके में फेंक दिया। मंगलवार सुबह बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में छात्र के शव की पहचान हुई, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।

वर्तमान स्थिति

पुलिस ने पुष्टि की है कि गोपालगंज (बिहार) निवासी एक तस्कर, अजब हुसैन, हिरासत में है और उसका इलाज चल रहा है। अन्य अपराधियों की तलाश के लिए पाँच विशेष टीमें बनाई गई हैं।

“पशु तस्करों द्वारा हमला किए जाने के बाद छात्र की मौत हो गई। एक आरोपी का इलाज चल रहा है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।” – एसएसपी राजकरण नायर

“पीड़ित परिवार की माँगें स्थानीय स्तर पर पूरी की जाएँगी; अन्य माँगें राज्य सरकार को भेजी जाएँगी।” – डीएम दीपक मीणा

मंगलवार देर शाम पोस्टमॉर्टम के बाद दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरा गोरखपुर अभी भी इस जघन्य अपराध के सदमे से उबर नहीं पाया है।