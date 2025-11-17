Google Storage Space Tips: फोन बार-बार बोले Storage Full? ये ट्रिक्स देंगे आपको फ्री में ढेर सारी जगह

Google Storage Space Tips: अगर आपके फ़ोन पर बार-बार “Google स्टोरेज फुल” अलर्ट दिखाई देता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर ऐसा कुछ छोटी-छोटी आदतों की वजह से होता है—बड़ी फ़ाइलें, अनावश्यक बैकअप, उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें, या पुराने ईमेल का ढेर लग जाना। सबसे अच्छी बात? आप बस कुछ स्मार्ट बदलावों से बहुत सारा स्पेस बिल्कुल मुफ़्त में वापस पा सकते हैं।

1. Google Drive से बड़ी फ़ाइलें हटाएँ

अपना Google Drive खोलें और बड़ी फ़ाइलों, डुप्लिकेट फ़ोल्डर्स, पुराने बैकअप या ज़िप किए गए दस्तावेज़ों की जाँच करें जो चुपचाप गीगाबाइट्स खा जाते हैं। Google One स्टोरेज पेज पर जाएँ और “बड़ी फ़ाइलें” पर टैप करें। जो भी चीज़ें अब आपको ज़रूरत नहीं हैं उन्हें हटा दें—सिर्फ़ यही काफ़ी जगह खाली कर सकता है।

2. Google Photos को ‘स्टोरेज सेवर’ मोड में बदलें

ओरिजिनल क्वालिटी में फ़ोटो अपलोड करने से आपका स्टोरेज जल्दी भर जाता है। इसके बजाय, स्टोरेज सेवर (पहले हाई क्वालिटी) पर स्विच करें, जो क्वालिटी में कोई ख़ास कमी किए बिना फ़ोटो को कंप्रेस करता है।

फ़ोटो → सेटिंग्स → बैकअप क्वालिटी → स्टोरेज सेवर पर जाएँ।

3. बड़े जीमेल अटैचमेंट हटाएँ

जीमेल अक्सर आपकी समझ से ज़्यादा जगह घेरता है। भारी ईमेल खोजने के लिए, बस खोजें:

has:attachment larger:10M यह 10MB से ज़्यादा अटैचमेंट वाले सभी मेल दिखाता है। पुराने या अप्रासंगिक अटैचमेंट को तुरंत खाली करने के लिए हटा दें।

4. ट्रैश खाली करना न भूलें

सिर्फ़ डिलीट करना ही काफ़ी नहीं है— फ़ाइलें 30 दिनों तक ट्रैश में रहती हैं और जगह घेरती रहती हैं। Google Drive, Photos और Gmail में ट्रैश/बिन में जाकर उन्हें मैन्युअल रूप से साफ़ करें ताकि तुरंत असली जगह खाली हो जाए।

5. स्टोरेज इस्तेमाल को ट्रैक करने के लिए Google One का इस्तेमाल करें

जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जगह कौन सी चीज़ ले रही है? Google One ऐप या वेबसाइट खोलें। यह साफ़ तौर पर दिखाता है कि Drive, Photos और Gmail कितनी स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपको पहले सही जगह साफ़ करने में मदद मिलती है।

स्टोरेज साफ़ करें, फ़ोन तेज़ करें

ये आसान कदम आपको बिना कोई पेड प्लान खरीदे ढेर सारा स्पेस खाली करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस और स्पीड भी बेहतर होगी। एक तेज़ डिजिटल क्लीनअप आपके Google स्टोरेज को हल्का, व्यवस्थित और फिर से सुचारू बना सकता है।