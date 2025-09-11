Flipkart सेल में Google Pixel 9 सबसे कम दाम पर, लोगों में खरीदारी की होड़

Google Pixel 9, आज समाज, नई दिल्ली: पिछले अगस्त में Tensor G4 SoC के साथ लॉन्च हुए Google Pixel 9 की कीमत में आगामी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कटौती होने वाली है। पहली बार, यह फ्लैगशिप फ़ोन अपनी लॉन्च कीमत के आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध होगा, साथ ही EMI और एक्सचेंज ऑफर भी मिलेंगे।

भारत में Pixel 9 की सेल कीमत

फ्लिपकार्ट ने आधिकारिक तौर पर Pixel 9 की सेल कीमत ₹34,999 बताई है, जबकि इसकी मूल लॉन्च कीमत ₹79,999 (12GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए) थी।

फ़िलहाल, यह डिवाइस ऑनलाइन

लगभग ₹64,999 में उपलब्ध है, जो लॉन्च के बाद से Pixel 9 की अब तक की सबसे कम कीमत है। बैंक ऑफ़र और एक्सचेंज डील सहित छूटों का अंतिम विवरण जल्द ही आने की उम्मीद है।

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल की तारीखें

22 सितंबर – फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक सदस्यों के लिए शुरुआती एक्सेस

23 सितंबर – सभी खरीदारों के लिए सेल शुरू

गूगल के अलावा, ऐप्पल, सैमसंग और मोटोरोला जैसे अन्य प्रमुख ब्रांड भी अपने नवीनतम फ्लैगशिप उत्पादों, जैसे कि iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 और Motorola Edge 60 Pro पर भारी छूट दे रहे हैं।

खरीदार एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त छूट के साथ-साथ यूपीआई ऑफ़र, नो-कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज बोनस और फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन जैसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

Google Pixel 9: मुख्य विशेषताएँ

डिस्प्ले: 6.3-इंच AMOLED पैनल

प्रोसेसर: Google Tensor G4, Titan M2 सुरक्षा चिप के साथ

कैमरा: 50MP वाइड प्राइमरी + 10.5MP सेल्फी कैमरा वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप

बैटरी: 4,700mAh, 45W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग के साथ

बिल्ड: IP68-रेटेड धूल और पानी प्रतिरोधी

रंग: पियोनी, पोर्सिलेन, ओब्सीडियन, विंटरग्रीन