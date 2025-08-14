Google Pixel 10 Pro Fold: 20 अगस्त को लॉन्च, मिलेगा फोल्डेबल डिज़ाइन में बड़ा धमाका 

Google Pixel 10 Pro Fold (आज समाज), नई दिल्ली: Google अपनी नई Pixel 10 सीरीज़ को 20 अगस्त, 2025 को अपने Made by Google इवेंट में लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें सबसे खास मॉडल Google Pixel 10 Pro Fold होगा।

कंपनी ने इसका पहला आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया है, जिसमें इसका लुक और फोल्डिंग डिज़ाइन साफ़ दिखाई दे रहा है। पहली नज़र में यह फ़ोन अपने पिछले मॉडल Pixel 9 Pro Fold जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें कई अहम अपग्रेड भी शामिल किए गए हैं।

ज़्यादा प्रीमियम फ़िनिश

टीज़र वीडियो में फ़ोन के गोल कोने, सपाट किनारे और चिकने हिंज डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। दो बार फोल्डिंग और ओपनिंग प्रक्रिया को दोहराकर इसके लचीले स्वभाव को उजागर किया गया है। पीछे की तरफ़ एक बड़ा कैमरा सेटअप और अंदर की स्क्रीन पर दाईं ओर एक होल-पंच कैमरा दिखाई दे रहा है। इस बार जो रंग दिखाया गया है वह मूनस्टोन शेड है, जिसमें सिल्वर टच है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

अब पानी और धूल से पूरी सुरक्षा मिलेगी

Pixel 9 Pro Fold में केवल IPX8 रेटिंग थी, यानी पानी से तो सुरक्षा थी, लेकिन धूल से नहीं। इस बार Pixel 10 Pro Fold को IP68 रेटिंग मिलने की उम्मीद है, यानी यह पानी और धूल दोनों से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छा होगा जो अपने फ़ोन का इस्तेमाल बाहर ज़्यादा करते हैं।

बैटरी और चार्जिंग में बड़ा सुधार

इस बार बैटरी को लेकर भी अच्छा अपग्रेड होने वाला है। Pixel 10 Pro Fold में 5,015mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो पिछले मॉडल से लगभग 7% ज़्यादा है। इसके साथ 23W वायर्ड चार्जिंग और 15W Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अब यह फ़ोन ज़्यादा समय तक चलेगा और तेज़ी से चार्ज भी होगा।

कैमरे में AI का जादू

फ़ोन में कैमरा सेटअप पिछले मॉडल जैसा ही होगा – 48MP का मुख्य कैमरा, 10.5MP का अल्ट्रा-वाइड और 5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 10.8MP का टेलीफ़ोटो लेंस। लेकिन इस बार Google कुछ ख़ास AI फ़ीचर्स भी जोड़ेगा, जैसे कैमरा कोच जो आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए गाइड करेगा, और वॉइस-एडिटिंग टूल, जिसमें सिर्फ़ बोलकर फ़ोटो में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को हटाना या एडिट करना संभव होगा।

मल्टीटास्किंग और AI आधारित टास्क

Pixel 10 Pro Fold में Google का नया Tensor G5 चिपसेट मिलने की संभावना है, जो 3nm तकनीक पर आधारित होगा। इसके साथ 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प मिल सकता है। इससे फ़ोन न सिर्फ़ तेज़ चलेगा, बल्कि मल्टीटास्किंग और AI आधारित टास्क भी आसानी से कर पाएगा।

ज़्यादा चमकदार और बड़ी कवर स्क्रीन

इस बार फ़ोन का कवर डिस्प्ले 6.4 इंच का हो सकता है और इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक होगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि तेज़ धूप में भी स्क्रीन साफ़ दिखाई देगी और वीडियो देखने का अनुभव और भी बेहतर होगा।

AI कैमरा फ़ीचर और चमकदार डिस्प्ले

Google Pixel 10 Pro Fold डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला रहा है, लेकिन इसके फ़ीचर्स में किए गए अपग्रेड इसे एक शक्तिशाली और व्यावहारिक फोल्डेबल फ़ोन बना सकते हैं। ज़्यादा बैटरी, बेहतर पानी-धूल से सुरक्षा, AI कैमरा फ़ीचर और चमकदार डिस्प्ले इसे उन यूज़र्स के लिए ख़ास बनाएंगे जो एक प्रीमियम स्मार्टफ़ोन अनुभव चाहते हैं। असली तस्वीर 20 अगस्त को सामने आएगी, जब यह फ़ोन आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा।