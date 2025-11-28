Google Phone Number Update: Google यूज़र्स को वेरिफ़िकेशन और रिकवरी के लिए अपने अकाउंट को फ़ोन नंबर से लिंक करने देता है। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस या पासवर्ड भूल भी जाते हैं, तो भी आप लिंक किए गए फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके साइन इन कर सकते हैं। हालाँकि, अगर वह नंबर अब एक्टिव नहीं है, तो यह ज़रूरी सिक्योरिटी फ़ीचर काम करना बंद कर देता है—जिससे आपका Google और Gmail अकाउंट गंभीर खतरे में पड़ जाता है।

Google आपके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल वेरिफ़िकेशन कोड, पासवर्ड रीसेट लिंक और टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन अलर्ट भेजने के लिए करता है। अगर आप अपने लिंक किए गए नंबर का एक्सेस खो देते हैं, तो आपका अकाउंट लॉक हो सकता है। इससे भी बुरा, अगर कोई और आपका पुराना नंबर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो उसे आपके अकाउंट का बिना इजाज़त एक्सेस मिल सकता है। इसलिए अपने Google अकाउंट पर अपना मौजूदा फ़ोन नंबर अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है।

Google या Gmail अकाउंट पर अपना फ़ोन नंबर कैसे अपडेट करें

अगर आप कई अकाउंट मैनेज करते हैं या किसी दूसरे देश में चले गए हैं, तो यह पता लगाना आसान नहीं है कि आपके Google अकाउंट से कौन सा नंबर लिंक है। इसे अपडेट करने और सुरक्षित रहने के लिए ये आसान स्टेप्स फ़ॉलो करें:

myaccount.google.com पर जाएं और साइन इन करें, या Gmail ऐप खोलें।

Gmail में, अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो पर टैप करें और अपना Google अकाउंट मैनेज करें चुनें।

पर्सनल जानकारी टैब खोलें।

कॉन्टैक्ट जानकारी पर जाएं और फ़ोन नंबर चुनें।

दिखाए गए फ़ोन नंबर पर टैप करें और एडिट (पेंसिल) आइकन पर क्लिक करें।

अपने पासवर्ड या डिवाइस का इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरिफ़ाई करें, फिर नेक्स्ट पर टैप करें।

अपना नया फ़ोन नंबर डालें।

Google एक SMS वेरिफ़िकेशन कोड भेजेगा।

वेरिफ़िकेशन पूरा करने के लिए कोड डालें।

अपडेट होने के बाद, नया नंबर अकाउंट रिकवरी और सिक्योरिटी के लिए आपके लिंक किए गए फ़ोन नंबर के तौर पर दिखेगा। आप कन्फ़्यूज़न या संभावित सिक्योरिटी रिस्क से बचने के लिए पुराना नंबर डिलीट भी कर सकते हैं।

जानने लायक ज़रूरी बातें

ये स्टेप्स Windows, Android, iPhone और iPad पर लगभग एक जैसे ही हैं।

आपका नंबर बदलने के बाद, Google इसे पासवर्ड बदलने या अकाउंट रिकवरी जैसे सेंसिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने में 7 दिन तक का समय ले सकता है।

आपका अपडेट किया गया नंबर सभी Google सर्विस पर अपने आप सिंक नहीं होगा। आपको Google Calendar और Chrome जैसे ऐप में इसे मैन्युअली अपडेट करना पड़ सकता है।