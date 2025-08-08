Google: गूगल ने लॉन्च किया Genie 3 मॉडल

यूजर्स कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके बना सकेंगे वर्चुअल दुनिया

Google, (आज समाज), नई दिल्ली: क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरी वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं? अब यह सपना सच हो सकता है। गूगल डीप माइंड ने एक ऐसा एआई मॉडल पेश किया है, जो आपको एक 3डी दुनिया बनाने की सुविधा देता है। इस मॉडल का नाम है Genie 3। यह मॉडल Genie 2 का एक एडवांस वर्जन है, जो अपने पुराने मॉडल की तुलना में अधिक इंटरैक्टिव और बेहतर प्रदर्शन करता है।

नई और बेहतर सुविधाएं

इस नए मॉडल में ‘प्रॉम्प्टेबल वर्ल्ड इवेंट्स’ नामक एक खास सुविधा जोड़ी गई है। इसकी मदद से उपयोगकर्ता मौसम बदलने या नए पात्र जोड़ने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं।

Genie 3 अब लगभग 1 मिनट तक विज़ुअल जानकारी को याद रख सकता है, जो इसके पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में काफी बेहतर है। गूगल का मानना है कि यह मॉडल शिक्षा, रोबोटिक्स को प्रशिक्षित करने और इंटरैक्टिव गेमिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।

फिलहाल सीमित उपयोग

हालांकि, Google ने Genie 3 को अभी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया है। इसे ‘प्रीव्यू’ के तौर पर कुछ चुनिंदा शोधकर्ताओं के लिए जारी किया गया है, ताकि इसके संभावित जोखिमों की पहचान की जा सके और उन्हें कम किया जा सके।

इस मॉडल की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि टेक्स्ट तभी सही से दिखेगा जब इनपुट बहुत स्पष्ट हो। गूगल भविष्य में इसे और अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने की योजना बना रहा है।

ये भी पढ़ें : सैमसंग इंडिया ने लांच किया 2025 साउंडबार लाइनअप