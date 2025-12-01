Vision Document-2047, (आज समाज), चण्डीगढ़ : प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार कुछ बेहतर प्लान कर रही है, ताकि प्रदेश का युवा बेरोजगार न रहे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके.जिसके लिए हरियाणा सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार किया है। इस विज़न के तहत राज्य सरकार करीब 50 हज़ार नए रोजगार बनाए पर काम कर रही है। इस विज़न डॉक्यूमेंट के तहत प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

राज्य का विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार

जानकारी मुताबिक हरियाणा में वर्ष 2047 तक 50 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे, जिसको लेकर राज्य का विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार है, इस विज़न में भविष्य के हरियाणा की ‘तस्वीर’ दिखाई गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में तैयार किये गए इस विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि किस प्रकार से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में हरियाणा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है।

50 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम शुरू

बता दें कि इस विज़न को सफल बनाने के लिए और धरातल पर काम करने के लिए प्रदेश सरकार ने ”मिशन हरियाणा-2047” नामक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है, जिसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दस खरब डालर तक पहुंचाने और 50 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए ”डिपार्टमेंट आफ फ्यूचर” भी बनाया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकास की संभावनाओं को तलाशेगा, जिससे युवाओं के लिए नए मार्ग खुलेंगे और प्रदेश भी विकसित होगा।

ये भी पढ़ें: Bhiwani Manisha Death Mistry: CBI की धीमी जांच से खफा परिवार और पंचायत सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे