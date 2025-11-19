तकनीकी मिशन के तहत किसानों को बड़ी राहत

Good News For Sugarcane Farmers, (आज समाज), चण्डीगढ़ : गन्ना खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना तकनीकी परियोजना (टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ शुगर केन) के तहत बड़ी राहत की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना और किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों से जोडऩा है।

अनुशंसित किस्मों की बिजाई पर आकर्षक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी

स्कीम के अंतर्गत किसानों को विभिन्न विधियों और अनुशंसित किस्मों की बिजाई पर आकर्षक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। गन्ना बीज नर्सरी स्थापित करने पर 5 हजार रुपये प्रति एकड़, चौड़ी खुढ विधि से बिजाई पर तीन हजार रुपये प्रति एकड़, एकल आंख विधि से बिजाई पर तीन हजार रुपये प्रति एकड़, किस्म सीओ -15023 की बिजाई पर पांच हजार रुपये प्रति एकड़, किस्म सीओ -15023 का बीज अन्य किसानों को बेचने पर पांच हजार रुपये प्रति एकड़ निर्धारित है।

31 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

एक किसान किसी एक मद में अधिकतम 5 एकड़ तक इस योजना का लाभ ले सकता है। जो किसान गन्ना बिजाई के लिए प्रदर्शन प्लांट लगाना चाहते हैं, वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन http://www.agriharyana.gov.in पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों का ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों का ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने-अपने जिला में सहायक गन्ना विकास अधिकारी, जिला के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

