Upcoming Releases: मूवी लवर्स के लिए खुशखबरी! पूरे वीक थिएटर्स से OTT तक छाएगा महा मनोरंजन

Upcoming Releases: जनवरी का नया हफ़्ता शुरू हो गया है, और एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सिनेमा और OTT प्लेटफ़ॉर्म की दुनिया से क्या नया कंटेंट आ रहा है। हर हफ़्ते फ़िल्मों और वेब सीरीज़ की एक नई लाइनअप आती ​​है, और यह हफ़्ता नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट का वादा करता है।

19 जनवरी से 25 जनवरी तक, कई रोमांचक थ्रिलर, फ़ैंटेसी शो, रोमांटिक ड्रामा और बड़ी फ़िल्में थिएटर और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होने वाली हैं। इस हफ़्ते आपके लिए क्या आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है।

ए नाइट ऑफ़ द सेवन किंगडम्स

OTT प्लेटफ़ॉर्म: Jio Hotstar

रिलीज़ की तारीख: 19 जनवरी

हफ़्ते की शुरुआत बहुप्रतीक्षित फ़ैंटेसी थ्रिलर ए नाइट ऑफ़ द सेवन किंगडम्स से हो रही है, जो मशहूर गेम ऑफ़ थ्रोन्स यूनिवर्स से जुड़ी एक सीरीज़ है। आज से Jio Hotstar पर स्ट्रीम हो रहे इस शो में ज़बरदस्त कहानी, शानदार विज़ुअल्स और गहरी कहानी का वादा किया गया है। अगर आप GOT के फ़ैन हैं, तो यह आपकी वॉचलिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए।

स्टील

OTT प्लेटफ़ॉर्म: Amazon Prime Video

रिलीज़ की तारीख: 21 जनवरी

हॉलीवुड स्टार सोफ़ी टर्नर इंग्लिश वेब सीरीज़ स्टील में मुख्य भूमिका में हैं, जो Amazon Prime Video पर प्रीमियर हो रही है। ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों के बीच ज़बरदस्त चर्चा पैदा कर दी है, जो एक इंटेंस और दिलचस्प कहानी का संकेत दे रहा है। उम्मीद है कि यह सीरीज़ इस हफ़्ते की सबसे खास चीज़ों में से एक होगी।

फ़ाइंडिंग हर एज

OTT प्लेटफ़ॉर्म: Netflix

रिलीज़ की तारीख: 22 जनवरी

रोमांटिक ड्रामा के फ़ैन्स के लिए, Netflix फ़ाइंडिंग हर एज लेकर आया है, जो एक दिल को छू लेने वाली वेब सीरीज़ है जो भावनाओं, रिश्तों और खुद को खोजने की कहानी बताती है। यह शो 22 जनवरी से स्ट्रीम होना शुरू होगा और उन दर्शकों के लिए एकदम सही है जो कुछ हल्का-फुल्का, इमोशनल देखना चाहते हैं।

बॉर्डर 2

थिएटर में रिलीज़

रिलीज़ की तारीख: 23 जनवरी

इस हफ़्ते की सबसे बड़ी थिएटर रिलीज़ में से एक है बॉर्डर 2, जिसमें सनी देओल एक दमदार मल्टी-स्टारर सेटअप में हैं। इस फ़िल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में हैं। शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली इस देशभक्ति एक्शन ड्रामा का फ़ैन्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

स्पेस जेन: चंद्रयान

OTT प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

रिलीज़ डेट: 23 जनवरी

ISRO के चंद्रयान मिशन पर आधारित, वेब सीरीज़ स्पेस जेन: चंद्रयान असफलता को सफलता में बदलने की प्रेरणादायक कहानी बताती है। ट्रेलर को पहले ही इसके रियलिस्टिक चित्रण और इमोशनल गहराई के लिए बहुत तारीफ़ मिल चुकी है। यह सीरीज़ 23 जनवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

द ब्लफ़

OTT प्लेटफॉर्म: अमेज़न प्राइम वीडियो

रिलीज़ डेट: 25 जनवरी, 2026

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास एक्शन-थ्रिलर द ब्लफ़ में हॉलीवुड एक्टर कार्ल अर्बन के साथ नज़र आएंगी। फैंस इस फ़िल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और यह आखिरकार 25 जनवरी, 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। इसमें हाई-ऑक्टेन एक्शन और एक ज़बरदस्त कहानी देखने को मिलेगी।