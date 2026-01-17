फैंस के लिए खुशखबरी! Priyanka Chopra की ‘The Bluff’ की रिलीज डेट आई सामने

Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा द ब्लफ़: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म ‘द ब्लफ़’ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मेकर्स ने ऑफिशियली ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, और इसने पहले ही दर्शकों को इम्प्रेस कर दिया है। हाई-ऑक्टेन एक्शन और प्रियंका के ज़बरदस्त अवतार को देखकर, फैंस अब फिल्म की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, प्रियंका चोपड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करके रिलीज़ डेट बताई है। तो, आप द ब्लफ़ कब और कहाँ देख सकते हैं? यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए।

ट्रेलर में प्रियंका का ज़बरदस्त समुद्री डाकू अवतार दिखाया गया है

द ब्लफ़ में, प्रियंका चोपड़ा एक महिला समुद्री डाकू का रोल निभाती नज़र आएंगी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। ट्रेलर में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस हैं, जिसमें एक्ट्रेस को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाया गया है।

चाकू और तलवारों से लेकर पत्थरों तक, प्रियंका को बिना किसी डर के दुश्मनों का सामना करते हुए देखा जा सकता है, जिससे फैंस उनकी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से रोमांचित और इम्प्रेस हो गए हैं। उनके एक्शन से भरपूर परफॉर्मेंस ने फिल्म के बारे में चर्चा और बढ़ा दी है, फैंस इसे उनके अब तक के सबसे साहसी रोल्स में से एक बता रहे हैं।

‘द ब्लफ़’ कब और कहाँ रिलीज़ होगी?

इंतज़ार आखिरकार खत्म हुआ! मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ‘द ब्लफ़’ 25 फरवरी, 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी।

इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए, प्रियंका ने कैप्शन में लिखा: “यह तभी खत्म होगा जब रेत या तो उसके खून से या मेरे खून से भीग जाएगी। द ब्लफ़ प्राइम वीडियो पर 25 फरवरी, 2026 को स्ट्रीम होगी।”

पोस्टर में, प्रियंका को एक्टर कार्ल अर्बन के साथ एक ज़बरदस्त लड़ाई में उलझा हुआ देखा जा सकता है, जो कहानी में और भी सस्पेंस जोड़ता है।

अपनी दिलचस्प कहानी, मज़बूत फीमेल लीड और ज़बरदस्त एक्शन के साथ, द ब्लफ़ इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली रिलीज़ में से एक बनने जा रही है।

