Golden Globes 2026 इंडिया में LIVE देखने का मौका, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

Golden Globes 2026: हॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस रातों में से एक, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026, आखिरकार आ गया है। एक्साइटमेंट अपने चरम पर है क्योंकि दुनिया यह देखने का इंतजार कर रही है कि इस साल प्रतिष्ठित ट्रॉफियां कौन घर ले जाएगा। इस बज को और बढ़ाते हुए, ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास इस सेरेमनी में एक प्रेजेंटर के तौर पर नज़र आएंगी,

जो इस एडिशन को भारतीय फैंस के लिए और भी खास बना देगा। अगर आप भारत में हैं और इस सितारों से सजे इवेंट का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको गोल्डन ग्लोब्स 2026 लाइव कब और कहाँ देखना है, इसके बारे में सब कुछ जानना होगा।

गोल्डन ग्लोब्स 2026 भारत टेलीकास्ट टाइम

गोल्डन ग्लोब्स 2026 रविवार शाम को लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाएगा, लेकिन टाइम डिफरेंस के कारण, भारतीय दर्शक इसे सोमवार सुबह जल्दी देख पाएंगे।

रेड कार्पेट: सुबह 5:30 बजे IST, सोमवार, 12 जनवरी, 2026

अवार्ड सेरेमनी: सुबह 6:30 बजे IST, सोमवार, 12 जनवरी, 2026

तो अपने अलार्म सेट कर लें और अपने दिन की एक ग्लैमरस शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं!

भारत में गोल्डन ग्लोब्स 2026 लाइव कहाँ देखें

भारतीय दर्शक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 को कई प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं:

लायंसगेट प्ले – ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर। इवेंट को ऐप या वेबसाइट पर लाइव देखें।

जियोहॉटस्टार – रिलायंस-डिज्नी मर्जर के बाद, यह सेरेमनी इस प्लेटफॉर्म पर हाई डेफिनिशन में भी स्ट्रीम होगी।

यूट्यूब और सोशल मीडिया – ऑफिशियल गोल्डन ग्लोब्स यूट्यूब चैनल रेड कार्पेट हाइलाइट्स और एक्सक्लूसिव पलों को मुफ्त में स्ट्रीम करेगा।

इस साल होस्ट और प्रेजेंटर कौन हैं?

2026 गोल्डन ग्लोब्स को पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन निक्की ग्लेज़र होस्ट करेंगी।

प्रेजेंटर्स की लिस्ट में इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं जैसे प्रियंका चोपड़ा जोनास, मार्गोट रॉबी, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर।

कौन सी फिल्में और शो सुर्खियों में हैं?

इस साल, “वन बॉटल आफ्टर अनदर” और “द साइलेंट व्हिस्पर” जैसी फिल्में कड़ी टक्कर में हैं। टीवी कैटेगरी में, सभी की निगाहें “द बेयर” और “सक्सेशन” के अगले सीज़न पर हैं, दोनों से अवार्ड्स में दबदबा बनाने की उम्मीद है।