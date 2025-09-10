Gold Price Update : सोने ने छुआ एक लाख 13 हजार का स्तर

बुधवार को सोने में 250रुपए तेजी वहीं चांदी में 300 रुपए गिरावट दर्ज की गई

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उफान जारी है। मंगलवार को जहां सोना 5080 रुपए प्रति दस ग्राम की छलांग लगाकर एक लाख 12 हजार का स्तर तोड़ते हुए अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंचा था वहीं बुधवार को भी इसमें सुधार करते हुए सोना एक लाख 13 हजार के स्तर को छू गया। जानकारों का कहना है कि सोने में उछाल के पीछ वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी, कमजोर डॉलर और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं मुख्य कारण है।

बुधवार को इस तरह रही कीमतें

राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत 250 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 250 रुपए बढ़कर 1,12,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें बुधवार को रिकॉर्ड स्तर से नीचे गिरकर 300 रुपए की गिरावट के साथ 1,28,500 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गईं।

सोने की कीमतों में अब तक हुई 43.12% की वृद्धि

इस साल अब तक कीमती धातु की कीमतों में 34,050 रुपये या 43.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़ रही है। मंगलवार को यह कीमती धातु 5,080 रुपये की तेजी के साथ 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

लगातार छठे दिन रही शेयर बाजार में तेजी

भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। पिछले सप्ताह से शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी दरों में बदलाव से निवेशकों में अमेरिकी टैरिफ की चिंता कुछ कम हुई है और इसी के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही बुधवार को आईटी और पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में तेजी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी बाजारों में आशावाद बढ़ा।

इस तरह रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत चढ़कर 81,425.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 542.56 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 81,643.88 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 104.50 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 अंक पर पहुंच गया।