Gold–Silver Price Today: चांदी में रिकॉर्ड उछाल, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट

Gold–Silver Price Today: चांदी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और निवेशकों को चौंका रही है, जबकि सोना अपनी चमक खोता दिख रहा है। नेशनल बुलियन मार्केट में, चांदी ने शुक्रवार, 16 जनवरी को इतिहास रच दिया, लगातार छठे ट्रेडिंग सेशन में बढ़कर एक नया ऑल-टाइम हाई बनाया।

ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमतें ₹3,600 प्रति किलोग्राम बढ़कर रिकॉर्ड ₹2,92,600 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। गुरुवार को चांदी ₹2,89,000 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

मजबूत खरीदारी से चांदी की रैली को बढ़ावा मिला

बाजार के जानकारों ने इस तेज बढ़ोतरी का श्रेय स्टॉक रखने वालों और निवेशकों द्वारा जोरदार खरीदारी को दिया। व्यापारियों ने कहा कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद, मजबूत और बढ़ती औद्योगिक मांग ने चांदी की कीमतों को मजबूत सपोर्ट दिया है।

सिर्फ छह सेशन में चांदी ₹49,000 बढ़ी

डेटा से पता चलता है कि चांदी ने कम समय में असाधारण रैली दिखाई है। सिर्फ छह ट्रेडिंग सेशन में, कीमतें ₹49,100 प्रति किलोग्राम बढ़ गई हैं, जो 20.16% की बढ़ोतरी है। 8 जनवरी को, चांदी ₹2,43,500 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।

चांदी ने अब लगातार दूसरे साल सोने को पीछे छोड़ दिया है, अब तक लगभग 22.4% का रिटर्न दिया है, जिससे कीमती धातुओं में एक मजबूत परफॉर्मर के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

सोने की कीमतों में तेज गिरावट

इसके विपरीत, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेज गिरावट आई। 99.9% शुद्धता वाला सोना ₹1,100 प्रति 10 ग्राम गिरकर ₹1,46,200 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गया। पिछले सेशन में, सोना ₹1,47,300 प्रति 10 ग्राम के अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था।

कीमती धातुओं पर ग्लोबल मार्केट का दबाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सोना और चांदी दोनों लगातार दूसरे दिन दबाव में रहे। मजबूत अमेरिकी डॉलर और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने से कीमती धातुओं की सेफ-हेवन मांग कम हो गई। ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $12.46 या 0.27% गिरकर $4,603.51 प्रति औंस हो गया। एक्सपर्ट ने गिरावट के पीछे की वजह बताई

इस ट्रेंड पर कमेंट करते हुए, मिराए एसेट शेयरखान के कमोडिटीज़ हेड, प्रवीण सिंह ने कहा, “स्पॉट गोल्ड लगभग 0.25% गिरकर लगभग $4,606 प्रति औंस हो गया। कीमतें दबाव में रहीं क्योंकि ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले का डर कम हो गया।”

इस बीच, स्पॉट सिल्वर में 2.26%, या $2.08 की तेज़ गिरावट आई और यह $90.33 प्रति औंस पर आ गया। इससे पहले, सिल्वर $93.57 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन से सिल्वर और दूसरी ज़रूरी धातुओं पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी न लगाने के संकेतों के बाद कीमतें गिर गईं। दिन में एक समय सिल्वर लगभग 8% गिरकर $86.30 प्रति औंस पर आ गया था।

ये भी पढ़ें: 20 जनवरी को होगा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान