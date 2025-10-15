Gold Silver Price: सोने-चांदी के दाम 1.27 लाख रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे

Gold Silver Price Today Update, (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की चिंताओं के कारण सुरक्षित निवेश की मांग के बीच आज 15 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में सोने-चांदी के दाम 1.27 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा इस वर्ष ब्याज दरों में दो बार और कटौती किए जाने के संकेतों से भी सोने की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है।

एमसीएक्स पर सोने-चांदी के भाव

एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.52 प्रतिशत बढ़कर 1,26,915 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,26,256 रुपए था। इस तरह पीली धातु 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई एमसीएक्स पर चांदी का भाव 0.18 प्रतिशत बढ़कर 1,59,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,59,504 रुपए था। चांदी का भाव 1,61,418 रुपए के उच्च स्तर को छू गया।

सुरक्षित निवेश की मांग के कारण कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास

सुरक्षित निवेश की मांग के कारण वैश्विक बाजारों में हाजिर सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास रहीं। हाजिर सोने की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,155.99 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,174.30 डॉलर हो गया। कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सोना-चांदी सुरक्षित निवेश हैं जिन्हें निवेशक इन अस्थिर बाजारों और बढ़ते जोखिम से बचने के माहौल में अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए चुन सकते हैं।

साल-दर-साल सोने की कीमतों में 31 प्रतिशत की वृद्धि

आर्थिक और भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच इस साल, सोने की कीमतों में साल-दर-साल 55 प्रतिशत का उछाल आया है। पिछले 20 वर्षों में, सोने की कीमतें 2005 में 7,638 से बढ़कर 2025 (जून तक) में 1,00,000 से अधिक हो गई हैं, और इनमें से 16 वर्षों में सकारात्मक रिटर्न दिया है। साल-दर-साल सोने की कीमतों में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ 2025 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले परिसंपत्ति वर्गों में इसकी स्थिति मजबूत हुई है और यह एक विश्वसनीय हेज भी है। इसके अलावा, चाँदी भी लचीली साबित हुई है। पिछले कुछ महीनों से कीमतें 1 लाख किलोग्राम के स्तर से ऊपर मजबूती से टिकी हुई हैं। पिछले 20 वर्षों (2005-2025) में इस चमकदार धातु में 668.84 प्रतिशत की ठोस वृद्धि हुई है।

ये भी पढ़ें : Gold Silver Price Update : चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, सोना एक लाख के करीब