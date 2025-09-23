Gold Price Update : सोना 2700 रुपए चमका, चांदी 3220 रुपए मजबूत

भारतीय सर्राफा बाजार में जबरदस्त मांग और रुपए की गिरावट से आया उछाल

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : त्योहारी सीजन के साथ-साथ विवाह शादियों का सीजन भी भारत में शुरू हो चुका है। यहीं कारण है कि आभूषण धातुओं सोने और चांदी की मांग में इजाफा होना शुरू हो गया है। इसी मांग के चलते दोनों धातुओं के दाम भी लगातार ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं।

यदि भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें तो राजधानी दिल्ली में मंगलावर को सोने की कीमत 2,700 रुपए की तेजी के साथ 1,18,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,650 रुपऐ की तेजी के साथ 1,18,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 3,220 रुपए की तेजी के साथ 1,39,600 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंचा

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट से कीमती धातु की कीमतों में तेजी आई। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे टूटकर 88.75 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया। ऐसा अमेरिकी एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि के कारण विदेशी पूंजी के निरंतर निकासी के बीच हुआ है। इस वृद्धि से भारतीय आईटी सेवा निर्यात को बड़ा झटका लगने की आशंका है।

भारतीय शेयर बाजार में तीसरे दिन भी रही गिरावट

भारतीय शेयर बाजार में त्योहारी सीजन शुरू होने के बावजूद नकारात्मक माहौल बना हुआ है। यही कारण है की शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पिछले दिनों की तरह मंगलवार को भी शुरू से ही शेयर बाजार लाल निशान पर चला गया और फिर उसके बाद लगभग पूरा दिन यह इसी पर कार्य करता रहा।

दिन भर बढ़त और गिरावट के बीच झूलने के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 57.87 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,102.10 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 593.85 अंकों के उतार-चढ़ाव के साथ 82,370.38 के उच्च स्तर और 81,776.53 के निम्न स्तर तक गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 32.85 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 25,169.50 पर आ गया। विश्लेषकों ने कहा कि आॅटो और चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खरीदारी से नुकसान कम हुआ।

