Gold-Silver Price Today : सोने में उछाल, चांदी 2.5 लाख के पार

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 2.51 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी

Gold-Silver Price Today (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक तेजी और अमेरिका द्वारा कई अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों पर हमले की चेतावनी के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। वहीं सोने और चांदी के दाम में भी काफी ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। जानकारों का कहना है कि वेनेजुएला के बाद अन्य कई देशों पर कार्रवाई की अमेरिकी चेतावनी के बाद सुरक्षित निवेश की मांग मजबूत हुई है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। वहीं इनकी कीमतों में तेजी का दूसरा मुख्य कारण रुपए में कमजोरी और भारतीय ग्राहकों की लगातार मांग भी है।

इस तरह रहे सोने-चांदी के दाम

दिल्ली के हाजिर बाजार में चांदी ने 2.51 लाख प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है, जबकि सोना भी 1,41,500 प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नरम रुख के कारण कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में चांदी की कीमतों में मंगलवार को 7,000 की भारी बढ़त दर्ज की गई।

इसके साथ ही चांदी 2,51,000 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह लगातार तीसरा दिन है जब चांदी की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,44,000 पर बंद हुई थी। सोने की कीमतों में भी लगातार चौथे दिन बढ़त जारी रही। दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,100 उछलकर 1,41,500 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो सोमवार को 1,40,400 पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार में गिरावट का रुख जारी

मंगलवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में नकारात्मक माहौल रहा और यह गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार के जानकारों का कहना है कि एक तरफ जहां वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम से विदेशी निवेशकों का विश्वास कमजोर हुआ है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे ब्लू-चिप शेयरों में भारी बिकवाली और भारत के खिलाफ टैरिफ में और वृद्धि करने की अमेरिका की नई चेतावनी की चिंताओं के कारण शेयर बाजार लगातार गिरावट के साथ काम कर रहे हैं।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 85,063.34 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 539.52 अंक या 0.63 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 84,900.10 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 71.60 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे बढ़कर 90.16 (अस्थायी) पर बंद हुआ।