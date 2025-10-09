Gold Price Update : सोना रहा स्थिर, चांदी में जबरदस्त उछाल

Harpreet Singh
दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी में आई 6000 रुपए की तेजी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में गुुरुवार को एक तरफ जहां सोना अपने पिछले दाम पर स्थिर रहा वहीं चांदी ने एक बार फिर बड़ी तेजी दर्ज की। यदि दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां गुरुवार को 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना गुरुवार को अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर क्रमश: 1,26,600 रुपये और 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा। जबकि चांदी की कीमत 6,000 रुपये की तेजी के साथ 1,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार चांदी में इतनी तेज उछाल आई है। 6 अक्तूबर को यह 7,400 रुपये चढ़कर 1,57,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

चांदी की कीमत में तेजी के पीछे की वजह

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच चांदी की कीमत में तेज उछाल हुआ। वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना मामूली गिरावट के साथ 4,039.26 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 49.67 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

भारतीय शेयर बाजार में लौटी तेजी

वहीं भारतीय शेयर बाजार में बुधवार की गिरावट के बाद गुरुवार को एक बार फिर से तेजी का रुख रहा। गुरुवार को सेंसेक्स 398 अंक चढ़ गया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 398.44 अंक या 0.49 प्रतिशत उछलकर 82,172.10 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 474.07 अंक या 0.57 प्रतिशत बढ़कर 82,247.73 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 135.65 अंक या 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,181.80 पर आ गया। रुपया गुरुवार को मामूली नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करते हुए अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर के आसपास रहा और अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.79 पर बंद हुआ, जो 4 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ।