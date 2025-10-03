Gold Price Today : पांच दिन की तेजी के बाद गिरे सोने के भाव

सोने और चांदी दोनों की कीमत में पांच सौ रुपए की गिरावट

Gold Price Today (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले पांच दिन से तेजी के घोड़े पर सवार हुआ सोना आखिरकार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही चांदी की चमक भी कुछ कम हुई। आपको बता दें कि गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर गुरुवार को स्थानीय सरार्फा बाजार बंद रहने के बाद जब शुक्रवार को खुले तो दोनों धातुओं में मुनाफावसूली दिखाई दी। बड़े स्टॉकिस्टों की इस मुनाफावसुली के चलते ही दोनों धातुओं की कीमत में हल्की कमी दर्ज की गई।

दिल्ली सर्राफा बाजार में इस तरह रही कीमत

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी अपने उच्चतम स्तर से 500 रुपए गिरकर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। वहीं चांदी की कीमतें भी 500 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गईं। निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली करने व अमेरिकी डॉलर में मामूली सुधार से बाजार की धारणा प्रभावित हुई।

वैश्विक बाजारों में गिरे सोने के दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने में भी गिरावट देखी गई और यह गुरुवार को 3,897.20 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद 3,863.51 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इस बीच, विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी करीब एक प्रतिशत बढ़कर 47.34 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो गुरुवार को 48.10 डॉलर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।

कम हुआ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

एक तरफ जहां भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह काफी ज्यादा नकारात्मक रहा और शेयर बाजार लगातार गिरता रहा। वहीं आरबीआई के आंकड़ों ेके अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार दूसरे सप्ताह कमी दर्ज की गई है। इस कमी के पीछे विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकालना रहा है। यही कारण है कि 26 सिंतबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.334 अरब डॉलर घटकर 700.236 अरब डॉलर रह गया। ज्ञात रहे कि इससे पिछले सप्ताह यानि 19 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रह गया था।

