Gold Price Update : दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना टूटा, चांदी 3,650 रुपए मजबूत

सोने के दाम 1,41,800 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी दो लाख 36,350 रुपए प्रति किलो बिकी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को जहां मुनाफावसूली के चलते सोने के भाव गिरावट के साथ बंद हुए वहीं चांदी की चमक बरकार रही। व्यापारियों की लगातार खरीदारी के कारण चांदी की कीमतों में सोमवार को लगातार पांचवें दिन रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी रही और राष्ट्रीय राजधानी में कीमतें 3,650 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आॅल इंडिया सरार्फा एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की है। शुक्रवार को चांदी 2,36ं,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।इस साल अब तक चांदी की कीमतों ने उल्लेखनीय वापसी की है, जो 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज किए गए 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 167.55 प्रतिशत या 1,50,300 रुपये तक बढ़ गई है।

सोने में चार दिनों की तेजी थमी

इस बीच, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से गिरकर 500 रुपये की गिरावट के साथ 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। पिछले बाजार सत्र में इसकी कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी।

सेंसेक्स 85 हजार और निफ्टी 26 हजार से नीचे

सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदनशील सूचकांक सेंसेक्स 345.91 अंक (0.41%) की गिरावट के साथ 84,695.54 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100.20 अंक (0.38%) फिसलकर 25,942.10 पर आ गया। बाजार की इस गिरावट ने निफ्टी को 26,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे धकेल दिया है, जो शॉर्ट-टर्म चार्ट पर कमजोरी का संकेत है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारती एयरटेल सबसे पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल थीं।

हालांकि, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इटरनल को लाभ हुआ। अमेरिकी श्रम आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के बीच आईटी सेक्टर में बिकवाली देखी गई। पोर्ट सेक्टर में वॉल्यूम को लेकर चिंताओं और तकनीकी सुधार के कारण शेयर में दबाव रहा। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे हेवीवेट शेयरों में भी सुस्ती दर्ज की गई।