Gold Price Update : सोने की कीमतों में फिर आई गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार को 500 रुपए गिरे दाम, चांदी रही स्थिर

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा वहीं सोने की कीमतों में नरमी का दौर जारी है। पिछले सप्ताह जहां सोने की कीमतों ने आॅल टाइम हाई लगाया था वहीं इस सप्ताह सोमवार से ही सोने की कीमतों में नरमी देखी ज रही है और यह अपने उच्चतम स्तर से लगातार नीचे गिर रहा है।

सोमवार से गिर रहीं कीमतें

सोमवार और मंगलवार को गिरावट दर्ज होने के बाद बुधवार को भी भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई। बुधवार को राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,01,020 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 500 रुपए घटकर 1,00,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमतें 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं। विदेशी बाजारों में न्यूयॉर्क में सोना हाजिर 10.79 डॉलर अथवा 0.32 प्रतिशत बढ़कर 3,358.99 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। हाजिर चांदी 1.58 प्रतिशत बढ़कर 38.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार गुलजार

पिछले सप्ताह के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार गुलजार हैं। बुधवार को भी वैश्विक तेजी और जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति के लगातार कम होने के आंकड़ें जारी होने से भारतीय शेयर बाजार को मजबूती मिली। यही कारण है कि भारतीय शेयर बाजार में सुबह से शाम तक बढ़त में काम किया और कारोबारी दिन की समाप्ति के बाद यह 304 अंक की बढ़त 80,539.91 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी भी 131.95 अंक या 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,619.35 पर आ गया।इस बीच धातु, वाहन और फार्मा शेयरों में लगातार खरीदारी से निवेशकों के हौसले बुलंद हुए।

जुलाई में 8 वर्ष के निम्नतर स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति

जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 8 वर्ष के निम्नतम स्तर 1.55 प्रतिशत पर आ गई। इससे घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख देखने को मिला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 304.32 अंक या 0.38 प्रतिशत उछलकर 80,539.91 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 448.15 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 80,683.74 अंक पर पहुंच गया। इसके 26 शेयरों में तेजी रही। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 131.95 अंक या 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,619.35 पर आ गया।

शुक्रवार को तीन माह के निचले स्तर पर था बाजार

ज्ञात रहे कि अमेरिकी टैरिफ की नई दरें लागू होने से पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों में घबराहट का माहौल रहा। इसका परिणाम यह रहा कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट दिखाई दी। बीते शुक्रवार को भातरीय शेयर बाजार अपने तीन माह के निचले स्तर पर पहुंच गया था लेकिन वहीं से इसने मजबूती हासिल करते हुए इस सप्ताह के पहले तीन कारोबारी दिन तेजी प्राप्त की।