Gold Price Update : सोने की कीमत में गिरावट जारी, चांदी भी गिरी

सुरक्षित निवेश की मांग कमजोर पड़ने के बीच कमजोर वैश्विक रुख के कारण आ रही मंदी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : रिकॉर्ड हाई छूने के बाद अब दोनों कीमती धातुआें की कीमत में कमी का दार जारी है। पिछले कई दिन से इन दोनों आभूषण धातुओं के दाम लगातार गिर रहे हैं। जिससे आभूषण निर्माताओं और ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि पिछले 10 माह में सोने की कीमत करीब 50 हजार के करीब बढ़ गई थी। जोकि अब गिर रहीं हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग कम होने से मंगलवार को दिल्ली में सोने का भाव गिर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इन दोनों धातुओं के दाम में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है।

मंगलवार को इतने कम हुए दाम

मंगलवर को सोने के दाम 4,100 रुपये गिरकर 1,21,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक बाजारों में भी सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया। स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी 4,100 रुपए की गिरावट के साथ 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले सत्र में में यह 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।

सोमवार को इतनी कम हुई थी कीमत

सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सरार्फा संघ के अनुसार शनिवार को पीली धातु 1,000 रुपये बढ़कर 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। पिछले सत्र में यह 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार में मुनाफावसूली जारी, शेयर बाजार गिरा

एशियाई बाजारों में मुनाफावसूली और कमजोर रुख के बीच मंगलवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,628.16 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 559.45 अंक या 0.65 प्रतिशत गिरकर 84,219.39 अंक पर आ गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 29.85 अंक या 0.11 प्रतिशत गिरकर 25,936.20 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 88.26 (अनंतिम) पर बंद हुआ।